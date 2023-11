Marseille pode subir mais quatro posições na tabela do Campeonato Francês

Há três partidas sem vencer no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille vai em busca de recuperação no próximo sábado (25), diante do Strasbourg fora de casa, através da 13ª rodada, às 17h00 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o clube alviceleste aparece na 10ª colocação com 13 pontos somados. Dessa forma, o Olympique busca engrenar de vez na competição, após duas derrotas e um empate.

Além disso, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso também pode subir mais quatro posições na tabela, em caso de vitória no fim de semana. No entanto, o Marseille precisa torcer por tropeços de Nantes, Stade Brestois, Le Havre e Lens, que ainda entram em campo na próxima rodada.

Diante do Strasbourg, o Olympique também busca voltar a balancar as redes, após passar três jogos em branco no Francês. Porém, a última vez em que os marselheses marcaram gols na competição, foi justamente na vitória sobre o Le Havre, por 3 a 0, através da oitava rodada, no Stade Vélodrome.

Desde então, o Marseille não conseguiu mais vencer na Ligue 1 e se distanciou cada vez da zona de classificação para as principais competições do continente europeu (Champions League, Europa League e Conference) na próxima temporada.

Nesta atual edição do Campeonato Francês, o OM também possui um dos piores ataques da competição, com apenas 12 gols marcados nesse momento.

Para essa partida, o Marseille deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição no sábado que vem, fora de casa.

Por outro lado, o time do sul da França terá que lidar com apenas um desfalque e trata-se do meio-campista Valentin Rongier, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só deve retornar aos gramados apenas em 2024.

Além de Rongier, o Olympique de Marseille também corre o risco de perder o lateral-esquerdo Renan Lodi, que está pendurado com quatro cartões amarelos na próxima rodada. Caso que seja advertido novamente, o defensor brasileiro não enfrentará o Rennes em casa, no dia 3 de dezembro.