PSG busca ampliar sua vantagem na liderança do Francês nesta sexta-feira

Antes do duelo contra o Newcastle pela Champions League, o Paris Saint-Germain terá mais um desafio pela frente na temporada e dessa vez para enfrentar o Monaco nesta sexta-feira (24), às 17h00, no Parc des Princes, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o clube parisense se mantém firme na liderança com 27 pontos em 12 jogos disputados até o momento.

Dessa forma, o PSG busca ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Francês nesta sexta-feira, em caso de vitória sobre o Monaco. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis Enrique terá que torcer por um tropeço do Nice, que só entra em campo apenas no domingo.

No entanto, o Paris Saint-Germain também não sabe o que é perder na competição há sete partidas. Durante esse período, os parisenses conquistaram seis vitórias e apenas um empate.

Porém, o último revés do PSG na Ligue 1, foi justamente contra o Nice por 3 a 2, no dia 15 de setembro, através da quinta-rodada, no Parc des Princes. De lá pra cá, o time da capital francesa nunca mais foi derrotado na competição.

Para essa partida, o Paris Saint-Germain terá que lidar com alguns desfalques, como nos casos de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Sergio Rico, Marco Asensio, Warren Zaïre-Emery, Keylor Navas e Danilo Pereira, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o PSG aposta muito na boa fase do atacante Kylian Mbappé, que é o artilheiro isolado da Ligue 1, com 13 gols marcados. Além do astro francês, o técnico Luis Enrique ainda conta com Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani e Lee Kang-in, que também são outras opções para o ataque nessa atual temporada.

Além disso, o Paris Saint-Germain também possui o melhor ataque desta atual edição do Campeonato Francês com 29 tentos anotados e sendo o time que mais marcou gols na competição, em todas as partidas disputadas até o momento.