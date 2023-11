Internazionale deve ter força máxima diante da Juventus no Italiano

Embalada por quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos no Campeonato Italiano, a Internazionale retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar a Juventus neste domingo (26), em confronto direto pela 13ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube nerazzurri se mantém na liderança com 31 pontos somados. Dessa forma, a Inter de Milão, também busca se consolidar na ponta, em caso de vitória no Derby D'Italia.

Além disso, a Internazionale também não sabe o que é perder há seis jogos no Campeonato Italiano, incluindo cinco vitórias e um empate. No entanto, a última derrota, foi justamente contra o Sassuolo em casa por 2 a 1, no dia 27 de setembro.

Diante da Juventus, o técnico Simone Inzaghi deverá escalar a Internazionale com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição no próximo fim de semana, entre eles estão a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram, que são as principais esperanças de gols dos nerazurris na temporada.

Nesta atual edição do Campeonato Italiano, os dois jogadores marcaram 16 gols no máximo, sendo 12 do argentino e apenas quatro do francês, que foi contratado para substituir Romelu Lukaku, que se transferiu para a arquirrival Roma no mercado da bola.

Em contrapartida, a Internazionale terá que lidar com apenas três desfalques, como nos casos de Benjamin Pavard, Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os nerazzurri não sabem se vão poder contar com o meio-campista Hakan Çalhanoğlu, que segue se recuperando de uma pneumonia e ainda não tem presença garantida para o Derby D'Italia neste fim de semana.

Antes de enfrentar a Juventus pela Campeonato Italiano, a Internazionale ainda terá pela frente o Benfica na próxima quarta-feira (29), através da penúltima rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, às 17h, no Estádio da Luz.