Com o fim da Data Fifa, Milan foca reencontrar o caminho da vitória dentro de casa

Para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano, o Milan vai em busca de recuperação como mandante e o próximo desafio será contra a Fiorentina nesse sábado (25), através da 13ª rodada da competição, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os rossoneros se mantém na terceira colocação com 23 pontos somados. Dessa forma, o Milan também busca se firmar no G-4 do Scudetto, em caso de vitória no fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli precisa torcer para tropeços de Napoli, Roma e Atalanta, que ainda entram em campo nesta rodada.

Além disso, o Milan também tenta voltar a vencer como mandante após dois jogos. Durante esse período, o clube milanista foi derrotado para a Juventus e Udinese, respectivamente.

No entanto, a última vitória dos rossoneros no Campeonato Italiano em casa pelo San Siro, foi justamente contra a Lazio por 2 a 0, no dia 30 de setembro, através da sétima rodada.

Desde então, o Milan obteve duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados da Lega Serie A e também se distanciou cada vez mais da ponta da competição.

Nesse momento, os arquirrivais Internazionale e Juventus ocupam as primeiras colocações do Campeonato Italiano e ambos ainda vão se enfrentar em confronto direto pela liderança do Scudetto, que acontecerá neste domingo (26) às 16h45, no Allianz Stadium, em Turim.

Diante da Fiorentina, o Milan terá que lidar com vários desfalques e tratam-se do goleiro Marco Sportiello, dos zagueiros Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Mattia Caldara, do lateral-direito Davide Calabria, do volante Ismaël Bennacer e do atacante Rafael Leão, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o time rossonero também não vai poder contar com atacante Olivier Giroud, que cumpre suspensão automática nesta rodada, após receber cartão vermelho no empate contra o Lecce por 2 a 2, fora de casa.