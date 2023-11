Juventus visa atingir sua maior sequência de invencibilidade no Italiano

Em grande fase nessa atual temporada, a Juventus busca manter o mesmo embalo nos últimos jogos do Campeonato Italiano e o próximo comprisso será contra a Internazionale em casa, em confronto direto pela 13ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na segunda colocação com 29 pontos somados. Além disso, o time bianconeri também pode assumir a liderança do Scudetto, em caso de vitória sobre a Inter no Derby D'Italia deste fim de semana.

Além disso, a Juventus também pode sua atingir maior sequência de invencibilidade no nesta atual edição do Campeonato Italiano.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri conquistou seis vitórias e apenas um empate nos últimos sete jogos disputados até o momento.

No entanto, a última derrota da Juventus no Campeonato Italiano, foi justamente contra o Sassuolo como visitante por 4 a 2, no dia 23 de setembro, através da quinta rodada. A partir daí, o clube bianconero nunca mais perdeu na competição e segue firme em busca do título do Scudetto, que não vem desde 2019/20.

Juventus terá que superar ausências contra a Inter

Diante da Internazionale, a Velha Senhora terá que lidar com algumas ausências para o Derby D'Italia e tratam-se do lateral-esquerdo Alex Sandro, do lateral-direito Mattia De Sciglio, do volante Manuel Locatelli e dos meio-campistas Fabio Miretti e Timothy Weah, que estão no departamento médico e ficam de fora da lista da comissão técnica no fim de semana.

Por outro lado, a Juventus também não vai poder contar com Nicolò Fagioli e Paul Pogba, que estão suspensos do futebol por motivos pessoais e seguem sem previsão de retornar aos gramados.

Nesta atual edição do Campeonato Italiano, a Juve também busca retornar as competições européias do ano que vem, após ser punida pela UEFA, devido a acusação de violação do Fair Play Financeiro. Com isso, a Fiorentina acabou ficando com a vaga, após terminar em oitavo lugar na última temporada do Scudetto.