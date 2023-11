Com dois de Darwin Núñez, Uruguai vence Bolívia e segue 100% em casa pelas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira (21), o Uruguai conseguiu mais uma vitória importante pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e a vítima dessa vez foi Bolívia em casa por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Os gols da vitória Celeste foram marcados por Darwin Núñez, que marcou duas vezes, enquanto o boliviano Villamíl ainda marcou contra para os anfitriões.

Com o resultado, o Uruguai terminou 2023 na vice-liderança das Eliminatórias, nos 13 pontos somados. Por outro lado, os bolivianos cairam para a lanterna da competição, nos míseros três pontos.

Além disso, a partida dessa terça-feira ficou marcada pelo retorno do astro Luis Suárez, que não atuava na Celeste Olímpica desde a Copa do Mundo de 2022.

Atuando como mandante, a seleção comandada pelo técnico Marcelo Bielsa manteve os 100% de aproveitamento pelas Eliminatórias. Durante esse período, os uruguaios também venceram o Chile e o Brasil, dentro de seus domínios.

Em contrapartida, a Bolívia chegou ao seu quinto revés na competição e se complicou por uma das vagas para a próxima Copa do Mundo de 2026, que acontecerá na América do Norte.

Agora as duas seleções só retornam a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas, apenas no segundo semestre de 2024, com datas marcadas para os dias 5 e 10 de setembro.

Primeiro tempo

Durante a primeira etapa, o Uruguai começou a partida se lançando ao ataque e logo inaugurou o marcador aos 15 minutos, com Darwin Núñez, que recebeu ótimo passe de Pellistri pela direita e chutou de primeira no canto para estufar as redes no Centenário.

Antes do intervalo, os donos da casa ainda ampliaram o marcador aos 38, após cobrança de escanteio de De La Cruz, o goleiro Viscarra saiu mal do gol e a bola acabou batendo no zagueiro Villamil, que jogou contra seu próprio patrimônio, 2 a 0.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Uruguai continuou superior na partida e o técnico Marcelo Bielsa colocou Luis Suárez e Arrascaeta entre os titulares, para tentar dar um novo gás na equipe.

Porém, o terceiro gol só saiu aos 25 minutos e novamente com Darwin Núñez, que aproveitou cruzamento com perfeição de Valverde na segunda trave e assim decretando a vitória uruguaia, antes do apito final.

Próximos jogos

Antes da retomada das Eliminatórias, Uruguai e Bolívia só retornam a campo na próxima Data Fifa apenas em marco de 2024, para a realização de amistosos, além da disputa da Copa América, que acontecerá nos Estados Unidos, a partir de junho.