Gustavo Mueller enxerga Data Fifa de maneira positiva e acredita em crescente do Al-Nassr

Em busca de subir na tabela da ADNOC Pro League e brigar por algo maior nesta temporada, o Al-Nassr mudou sua comissão técnica nesta Data Fifa, aproveitando o período sem jogos e visando os próximos jogos, com confrontos diretos na tabela.

Para Gustavo Mueller, brasileiro que vem ganhando seu espaço na equipe novamente, a equipe melhorou o desempenho nas últimas partidas, relembrando o empate contra o vice-líder, Shabab Al Ahli, em 3 a 3, e mostrou que é possível evoluir no decorrer da temporada.

"Tivemos boas apresentações nos últimos jogos e conseguimos um empate importante contra o Shabab, que briga pela liderança da liga. Agora, estamos trabalhando para melhorar ainda mais nosso desempenho na sequência, onde temos confrontos diretos e queremos subir na tabela", avaliou.

Com a pausa da Data Fifa, o Al-Nassr teve mais de 20 dias para se preparar para as próximas rodadas. Gustavo vê esse período como algo positivo, destacando o descanso físico e psicológico para a sequência da temporada, apesar do calendário não ser tão apertado.

"Creio que essas pausas por conta de Data Fifa temos que levar da melhor maneira possível, ajudando na recuperação física dos atletas e dando um descanso psicológico, além de físico. O calendário daqui não é tão apertado, mas com certeza esses períodos ajudam", afirmou.