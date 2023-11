Marseille busca primeira vitória fora de casa para engrenar de vez no Francês

Em crise e há três partidas sem vencer no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille vai em busca de recuperação neste sábado (25) contra o Strasbourg fora de casa, às 17h (horário de Brasília), pela 13ª rodada, no Stade de la Meinau.

Na tabela de classificação da Ligue 1 Uber Eats, o Marseille ocupa a 10ª colocação com 13 pontos somados. Dessa forma, o OM também pode subir mais posições, em caso de vitória no fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso terá que torcer por tropeços de Lens, Le Havre, Stade Brestois e Nantes, que ainda vão entrar em campo nesta rodada.

Porém, o Olympique de Marseille ainda tem um jogo a menos pelo Campeonato Francês para fazer contra o Lyon com data marcada para o dia 6 de dezembro, no Stade Vélodrome.

Diante do Strasbourg, o clube alviceleste vai em busca de sua primeira vitória de casa pela Ligue 1 para engrenar de vez na competição e sonhando com uma das vagas para as competições do continente europeu no ano que vem.

Além disso, o Olympique de Marseille também é o pior visitante do Campeonato Francês, com quatro derrotas e apenas dois empates em seis jogos.

Marseille terá apenas um desfalque de peso para enfrentar o Strasbourg

Para essa partida, o Olympique terá apenas um desfalque neste fim de semana e trata-se do meio-campista e capitão Valentin Rongier, que sofreu uma fratura no joelho esquerdo e não deve mais atuar em 2023.

Além de Rongier, os marselheses ainda correm o risco de perder o lateral-esquerdo Renan Lodi, que está pendurado com quatro cartões amarelos. Caso que seja advertido contra o Strasbourg, o defensor brasileiro ficará de fora da lista de relacionados do técnico Gennaro Gattuso para enfrentar o Rennes em casa, no dia 3 de dezembro.

Por outro lado, o Marseille deverá entrar em campo com força máxima e com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana, antes do duelo contra o Ajax, que acontece na próxima quinta-feira (30), pela quinta rodada da fase de grupos da Europa League.