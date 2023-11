Roma pode entrar no G-4 do Campeonato Italiano ainda nesta rodada

Após ficar no empate sem gols no clássico contra a Lazio, a Roma retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar a Udinese em casa, neste domingo (26), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, através da 13ª rodada.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube da capital italiana se mantém na sétima colocação com 18 pontos somados. Além disso, a Roma também pode entrar no G-4 do Scudetto, em caso de vitória no fim de semana.

Para conquistar esse objetivo, o time comandado pelo técnico José Mourinho terá que torcer por tropeços de Fiorentina, Atalanta e Napoli, que ainda entram em campo nesta rodada.

Além disso, a Roma também aposta muito no fator casa para voltar a vencer no Campeonato Italiano. Nos últimos jogos como visitante, o time obteve uma derrota e um empate.

No entanto, a última vitória dos Giallorossi fora de seus domínios, foi justamente contra o Cagliari por 4 a 1, no dia 8 de outubro, através da oitava rodada.

Atuando como mandante pelo Campeonato Italiano, a Roma possui a terceira melhor campanha, com quatro trinunfos, um empate e um revés em seis jogos disputados até o momento.

Diante da Udinese, os Giallorossi terão que lidar com apenas três desfalques, como nos casos de Marash Kumbulla, Chris Smalling e Tammy Abraham, que estão sob cuidados ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o time da capital italiana também corre o risco de perder o zagueiro Gianluca Mancini, que está pendurado com quarto cartões amarelos. Caso que seja advertido contra a Udinese, o defensor não estará disponível para enfrentar o Sassuolo fora de casa, no dia 2 de dezembro, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.

Em contrapartida a Roma aposta muito na boa fase do atacante Romelu Lukaku, que é o artilheiro dos Giallorossi nesta atual temporada, com nove gols marcados, incluindo Europa League e Lega Serie A.