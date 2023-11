Chelsea busca manter mesmo embalo dos últimos jogos da Premier League

CApós ficar no empate contra o Manchester City por 4 a 4 em casa, o Chelsea agora vai em busca de mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Newcastle neste sábado (25), às 12h (horário de Brasília), pela 13ª rodada, no St. James' Park.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues se mantém na 10ª colocação com apenas 16 pontos somados. Além disso, o clube londrino também pode ganhar mais posições, em caso de vitória neste fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino terá que torcer por tropeços de Brighton e West Ham, que ainda entram em campo nesta rodada.

Dessa forma, o Chelsea também busca manter o mesmo embalo nos últimos jogos do Campeonato Inglês. Durante esse período, os Blues conquistaram um empate e uma vitória.

Em contrapartida, a última derrota do Chelsea na Premier League foi justamente para o Brentford por 2 a 0, no dia 28 de outubro, em pleno Stamford Bridge. A partir daí, o time nunca mais perdeu na competição.

Atuando como visitante, os Blues conquisaram três vitórias consecutivas nos últimos jogos, contra Fulham, Burnley e Tottenham, respectivamente. Diante do Newcastle, o time londrino busca repetir a mesma façanha longe de seus domínios.

Após três meses parado, Nkunku pode fazer sua estréia oficial pelo Chelsea

Para essa partida, o Chelsea poderá contar com a estréia oficial do atacante Christopher Nkunku, que está recuperado de uma lesão no joelho desde a pré-temporada e com isso o francês possui grandes chances de entrar em campo neste fim de semana.

Além de Nhunku, os Blues ainda mantém grandes chances de contar com o volante Roméo Lavia, que também ficará à disposição do técnico Mauricio Pochettino para enfrentar o Newcastle fora de casa. Porém, os dois jogadores ainda serão avaliados pelo departamento médico nos próximos dias para ver se tem condições de jogo.

Por outro lado, o Chelsea terá que lidar com os desfalques dos zagueiros Levi Colwill, Wesley Fofana e Trevoh Chalobah, do lateral-esquerdo Ben Chilwell e do meio-campista Carney Chukwuemeka, que seguem fora de combate.