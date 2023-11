Celtic defende liderança e invencibilidade no Escocês contra Motherwell

Em grande fase no Campeonato Escocês, o Celtic vai em busca de mais um desafio na competição e dessa vez para enfrentar o Motherwell neste sábado (25), às 12h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da primeira fase, no Celtic Park.

Na tabela de classificação da Scottish Premiership, os alviverdes se mantém firmes na primeira colocação com 35 pontos somados em 13 partidas disputadas até o momento.

Dessa forma, o Celtic também defende liderança e invencibilidade no Escocês contra o Motherwell neste fim de semana. Caso que vença o Well, o time comandado pelo técnico Brendan Rodgers pode abrir 11 pontos de vantagem sobre o arquirrival Rangers, que ainda joga nesta rodada contra o Aberdeen fora de casa.

Além disso, os alviverdes ainda não foram derrotados nesta atual edição da Scottish Premiership. Durante esse período, o clube celta conquistou 11 vitórias e apenas dois empates.

Pelo Campeonato Escocês, o Celtic possui o melhor ataque da competição com 34 bolas nas redes e também a segunda defesa menos vazada, com apenas sete gols sofridos.

Em contrapartida, os celtas só foram derrotados nesta temporada, na Champions League e amargam a lanterna do do Grupo E, com apenas um ponto, incluindo um empate e três derrotas.

Para conquistar sua primeira vitória na Champions, o Celtic enfrentará a Lazio nesta terça-feira (28) às 14h45, pela quinta rodada da fase de grupos, em Roma. No entanto, os escoceses ainda disputam uma vaga na próxima fase da Europa League e com isso terão que torcer para um tropeço do Feyenoord que joga em casa contra o Atlético de Madrid, às 17h.

Antes de enfrentar a Lazio, Celtic deve entrar em campo com força máxima neste sábado contra o Motherwell

Diante do Motherwell, o Celtic deverá entrar em campo com força máxima e também a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana pelo Campeonato Escocês.

Por outro lado, os alviverdes terão que lidar com apenas tres desfalques para o confronto e tratam-se dos meias Reo Hatate e Liel Abada e do atacante Daizen Maeda, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.