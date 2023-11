Internazionale busca alcançar a marca de 30 gols nesta rodada do Italiano

Em grande fase nessa atual temporada, a Internazionale entra em campo novamente para mais um compromisso importante no Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar a Juventus neste domingo (26) em confronto direto, às 16h45 (horário de Brasília), pela 13ª rodada, no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube nerazzurri segue firme na liderança com 31 pontos somados. Além disso, a Inter de Milão também tenta ampliar sua vantagem na ponta do Scudetto no Derby D'Italia deste fim de semana.

Diante da Juventus fora de casa, a Internazionale busca alcançar a marca de 30 gols nesta atual edição do Campeonato Italiano, caso que balance as redes nesta rodada.

Nesse momento, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi possui 29 tentos anotados e também se firmando com o melhor ataque da Lega Serie A em doze jogos disputados até o momento.

Dessa forma, a Internazionale é um dos únicos clubes do Campeonato Italiano que balançou as redes em todas as rodadas e tendo Lautaro Martínez como goleador máximo do Scudetto, com 12 gols marcados.

Também no setor ofensivo, os nerazzurris ainda contam com o meio-campista Hakan Çalhanoğlu e o atacante Marcus Thuram, que dividem a artilharia com Lautaro nesta temporada, incluindo Lega Serie A e Champions League.

Internazionale terá apenas três desfalques confirmados para enfrentar a Juventus no Derby D'Italia

Para essa partida, os nerazzurris terão que lidar com alguns desfalques como nos casos do lateral-direito Benjamim Pavard e do zagueiro Alessandro Bastoni, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão neste fim de semana.

Além deles, a Internazionale também não vai poder contar o meio-campista Juan Cuadrado, que ainda não pode enfrentar seu ex-clube no Derby D'Italia, devido a uma lesão no tendão de Aquiles e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o técnico Simone Inzaghi deverá escalar a Inter com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição para o duelo que vale a liderança do Campeonato Italiano nesta rodada.