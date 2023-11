Roma aposta no fator casa para retomar caminho das vitórias no Italiano

Há quatro jogos consecutivos sem perder em casa no Campeonato Italiano, a Roma entra em campo novamente e o desafio dessa vez será contra a Udinese neste domingo (26), às 14h (horário de Brasília), através da 13ª rodada, no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Giallorossi aparecem na sétima colocação com 17 pontos somados. Porém, o time da capital italiana também busca engrenar de vez na competição para sonhar com uma das vagas para a proxima edição da Champions League do ano que vem.

No entanto, a Roma também aposta muito no fator casa para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano. Durante esse período, o time comandado pelo técnico José Mourinho derrotou o Empoli, o Frosinone, o Monza e o Lecce, respectivamente.

Em contrapartida, o último revés dos Giallorossi como mandante, foi justamente contra o Milan por 2 a 1, no dia 1º de setembro, através da terceira rodada. A partir daí, os romanos nunca mais foram derrotados no Scudetto dentro de seus domínios.

Além disso, a Roma também possui o terceiro ataque mais positivo do Campeonato Italiano, com 22 gols marcados, somente ficando atrás de Internazionale e Napoli.

Antes do duelo contra o Udinese pelo Scudetto, os romanos ainda vão enfrentar o Servette fora de casa nesta quinta-feira (30), pela quinta rodada da fase de grupos da Europa League, às 17h.

Roma aposta nos gols de Lukaku para sonhar com o G-4 do Campeonato Italiano

Para essa partida, a Roma deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no confronto deste fim de semana.

Diante da Udinese, o técnico José Mourinho aposta muito nos gols do atacante Romelu Lukaku, que é o goleador máximo do Campeonato Italiano, com seis gols marcados em doze partidas disputadas até o momento.

Além disso, o centroavante belga também pode assumir a vice-artilharia da Lega Serie A nesta rodada, caso que Andrea Colpani, da Monza e Nicolás González, da Fiorentina não balancem as redes no fim de semana.