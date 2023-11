De volta à liderança! Leverkusen vence Werder Bremen e mantém invencibilidade na Bundesliga

Na manhã deste sábado (25), Werder Bremen e Bayer Leverkusen se enfrentaram em partida válida pela décima segunda rodada do campeonato alemão. O time comandado por Xabi Alonso não teve pena do adversário e venceu com tranquilidade. O placar de 3 a 0 contou com gols de Frimpong, Grimaldo e Oliver Deman ( contra ).

Placar construído no primeiro tempo

Os primeiros movimentos da primeira etapa deixaram claro qual é o melhor futebol na Alemanha atualmente. O estilo tático “perde e pressiona” é uma das grandes marcas do líder do campeonato, que antes mesmo dos 10, já havia balançado as redes com o nigeriano Victor Boniface, para a sorte dos donos da casa, impedido no momento do passe. Tal sorte durou pouco tempo, 2 minutos depois, uma bobeira do zagueiro Deman inaugurou o placar, gol contra do Werder Bremen e 1 a 0 para o Leverkusen.

A vantagem no resultado não foi motivo para recuo dos líderes, que de pé em pé trocavam passes em busca do segundo gol. Os mandantes, com grande dificuldade, até esboçaram alguns ataques, todos sem oferecer perigo à meta adversária. Tranquilo, o Bayern Leverkusen controlou a posse e no fim do primeiro tempo, foi presenteado mais uma vez. Em boa jogada pela esquerda, Hincapié cruzou rasteiro para a chegada do holandes Frimpong, que não perdoou e ampliou a vantagem dos visitantes. O segundo tento encerrou o primeiro tempo com um resultado de 2 a 0.

Líder Letal

Atrás do placar, os donos da casa se viram obrigados a atacar e por incrível que pareça, equilibrou a partida. A equipe conseguiu boas jogadas ofensivas e até chegou a marcar, mas o gol foi anulado novamente por um impedimento milimétrico. Os Leões que nada tinham a ver com isso, agiram da forma que vem fazendo o campeonato inteiro, administrando a vantagem construída e esperando o momento certo para matar o jogo, que veio aos 30 minutos em jogada pela esquerda, quando Grimaldo usou de sua especialidade e finalizou forte, marcando um golaço e sacramentando a vitória para o Leverkusen. Um time espetacular que parece vencer sem se esforçar. Diante do resultado, os últimos 15 foram sem grandes emoções. O Werder Bremen carimbou a trave mas o azar já estava instalado, nada de gols para os mandantes. Fim de partida e 3 a 0 para o novamente líder do campeonato.

O resultado devolve os Leões à ponta da tabela e empurra o Werder para o décimo segundo lugar.

Próximos compromissos

O Werder Bremen volta a campo apenas no próximo final de semana, visitando o Stuttgart, pela Bundesliga. Já o Leverkusen dá uma pausa no campeonato nacional para cumprir tabela na Europa League. Classificado, os Leões vão até a Suécia enfrentar o Häcken, muito provavelmente poupando jogadores.