Evanílson marca mais dois e Porto avança na Taça de Portugal: "Foco total na Champions"

Oito gols nas últimas oito partidas. Essa é a marca atingida pelo atacante Evanílson, que vive um de seus melhores momentos desde que chegou ao Porto, em agosto de 2020. Nesta sexta-feira (24), ele marcou mais dois, na goleada de 4 a 0 do Dragão sobre o Montalegre, da quarta divisão do país, resultado que classificou o time para as oitavas de final da Taça de Portugal. E ainda ganhou o troféu de melhor jogador em campo.

A grande fase do ex-jogador do Fluminense com essa sequência de gols tem chamado a atenção. Depois de se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por um tempo, Evanílson retornou de vez ao time titular e vem enfileirando gols. Destes últimos oito jogos, entre Campeonato Português, Taça de Portugal e Liga dos Campeões, balançou as redes oito vezes, com direito a um hat-trick sobre o belga Royal Antwerp, pela Champions.

Nesta sexta, o Porto já vencia por 1 a 0, com um gol do atacante inglês Danny Manaso, quando Evanílson entrou em cena. Aos 18 minutos, recebeu um passe na entrada da área, deu um drible desconcertante no zagueiro e concluiu tirando do goleiro. No segundo, aos 44’, recebeu assistência do meia Galeno e só teve o trabalho de empurrar para o gol, já da pequena área. A vitória se transformou em goleada na etapa final, com um gol do atacante espanhol Fran Navarro.

“Posso dizer que vivo um dos meus melhores momentos aqui. O que me deixa muito feliz, sinal de que as lesões me deixaram em paz (risos). O mais importante, sempre, é o Porto sair com a vitória e, no caso do jogo de hoje, com a classificação. Agora é dar aquela virada de chave mais uma vez, com foco total na Champions, porque teremos um jogo duro contra o Barcelona, na Espanha”, disse Evanílson ao final do jogo.

Atual bicampeão da Taça de Portugal, o Porto vai até Barcelona na terça-feira para fazer o grande jogo do Grupo H da Liga dos Campeões. Os dois times têm campanha semelhante, com nove pontos (três vitórias e uma derrota). A equipe espanhola lidera com pequena vantagem nos critérios de desempate. No primeiro duelo entre eles, no Estádio do Dragão, vitória do Barcelona por 1 a 0. O Shakhtar Donetsk aparece em terceiro lugar, com seis pontos.