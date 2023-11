De virada, Aston Villa bate o Tottenham fora de casa e entra no G4 da Premier League

Neste domingo (26), o Tottenham enfrentou a equipe do Aston Villa pela 13ª rodada da Premier League no Tottenham Hostpur Stadium. O time comandado por Ange Postecoglou estava com alguns desfalques de peso e foi a campo com atletas fora de suas respectivas posições. O técnico Unai Emery aproveitou o bom momento dos seus jogadores para vencer por 2 a 1, de virada, colocando os Lions a um passo da ponta da tabela.

Antes do início da partida, os Spurs prestaram homenagem para o ex-jogador e técnico Terry Venables, que faleceu neste sábado (25).

​ Foto: Divulgação/ Tottenham

Bola parada decide no primeiro tempo

A primeira etapa começou de maneira eletrizante, a equipe comandada por Ange Postecoglou dominou a posse de bola e encontrou muitos espaços na defesa adversária, mas desperdiçou diversas chances. Pelo outro lado, o Aston Villa apareceu pouco com alguns contra-ataques sem resultado e com dificuldades para encaixar a marcação.

Aos 22 minutos, Pedro Porro cobrou escanteio e a bola sobrou na entrada da área para Lo Celso abrir o placar com um voleio certeiro. Após o gol do Tottenham, os visitantes equilibraram a partida, chegando muitas vezes ao gol de Vicario.

Porém, a bola só entrou no último minuto do primeiro tempo. Douglas Luiz cobrou uma falta na cabeça de Pau Torres para empatar o duelo quentíssimo.

Ataque veloz e bem treinado

No segundo tempo, o Aston Villa continuou em cima, buscando o segundo gol com um time bem postado. Já o Tottenham chegou a ficar na frente do placar algumas vezes, mas em todas elas o impedimento foi marcado, destaque para o atacante Son, que fez um hat-trick de gols impedidos.

O gol da virada saiu de uma tabela rápida de Tielemans e Watkins, deixando o zagueiro improvisado, Emerson Royal, para trás. O Atacante e camisa 11 chutou no canto, sem chances para o goleiro, virando a partida para os visitantes aos 61 minutos.

Classificação e próximos compromissos

O Tottenham perde uma posição na tabela, justamente para o Aston Villa, que chega na 4ª colocação com 28 pontos. Os Spurs enfrentam o Manchester City no próximo fim de semana, pela 14ª rodada da Premier League.

Os Lions têm uma agenda diferente, no meio da semana, recebem o Légia Varsóvia pela fase de grupos da Conference League.