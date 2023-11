Com gol antológico de Garnacho, Manchester United vence Everton e encosta no G4 da Premier League

Com um golaço de Garnacho que abrilhantou os olhos do publico em Guddison Park, o Manchester United aplicou 3 a 0 e segue em recuperação na Premier League. Com o resultado o Diabos Vermelhos saltam para sexto lugar e já vê de perto a zona da Champions. No outro lado, os Tofees amargam a vice-lanterna, devido a punição por irregularidade no far play financeiro, fato que gerou protesto da torcida.

Mas o que chamou atenção mesmo foi o gol de bicicleta de Garnacho, que abiu o placar. Muitos compararam ao que Rooney fez contra o Manchester City há 12 anos. Rashford marcou o segundo e Martial lacrou o caixão.

Pintura de Garnacho e United na frente

O jogo nem estava esquentando, quando Garnacho resolveu aplicar uma verdadeira pintura, aquela ficará na memoria dos torcedores do United. Rashford deixou pro Bruno Fernandes, ele olhou pra área e cruzou com capricho para o Garnacho , que quase na meia lua efetuou uma bicicleta. A bola encobriu Pickford e entrou no ângulo, um dos gols mais belos da temporada.

Após esse belíssimo gol, o Everton acordou e arriscou abafar as linhas adversárias. Na primeira oportunidade com perigo, Calvert-Lewin ganhou na dividida e tocou no canto, Onana defendeu na primeira e McNeil bateu no rebote, só que não contava com Mainoo que tirou em cima da linha .

Novamente Onana trabalhou, o goleiro fez um boa defesa após chute de McNeil , desviando pra escanteio. Os Toffees ainda tentaram até o final, mas o placar ficou nisso mesmo , terminando com a vantagem dos Devils antes do intervalo.

Rashford e Martial ampliam

Na volta dos vestiários, houve o lance mais polêmico da peleja. Martial saiu sozinho dentro da área e caiu após Ashley Young deixar a perna. No primeiro momento o árbitro mostrou amarelo por achar que o centroavante simulou. No entanto, o VAR chamou e ele mudou de idéia, anulando e assinalando pênalti. Na cobrança, Rashford bateu alto , sem chances para Pickford: 2 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Everton não descansava e seguia tentando diminuir. Gueye quase de bico , arriscou de longe e Onana desviou com as pontas do dedos. Na chance seguinte, Mykolenko partiu da esquerda e soltou uma bomba , carimbando o travessão de Onana.

No entanto, o United era fatal e Rashford fechou a contagem . Bruno Fernandes entregou rasteiro pro Martial , meter colocado no canto e sacramentar os três pontos .