Alan Cariús projeta confronto do Al-Najmah contra líder da Segunda Divisão Saudita

Na próxima quarta-feira (29), o Al-Najmah, clube do brasileiro Alan Cariús, terá um grande compromisso pela Segunda Divisão do Campeonato Saudita. A equipe jogará fora de casa contra o Al-Orobah, líder da competição.

Alan Cariús,, que chegou em agosto no Al-Najmah, projetou o confronto. O meia-atacante ressaltou que não será um duelo fácil, mas disse que sua equipe tem totais condições de buscar um resultado positivo.

"Vai ser um jogo complicado. Sabemos da qualidade do adversário, e da grande fase que estão vivendo, ainda mais pelo duelo fora de casa. Mas temos totais condições de fazermos uma boa partida e se Deus quiser, conseguiremos um resultado positivo contra o líder da competição", disse Alan.

Além disso, Alan busca continuar aumentando seus bons números em seu início de passagem pelo Al-Najmah. Até agora na temporada, foram 12 jogos e sete participações em gol, com três tentos e quatro assistências. O meia celebrou a fase, e espera que ela continue, para ajudar cada vez mais sua equipe.

"Individualmente, sei que meu início de temporada tem sido bom. Estou jogando como meia, e isso tem me beneficiado, pois consigo participar mais do jogo, e graças a Deus, estou podendo contribuir com a equipe, seja com gols e assistências. Espero que a boa fase possa continuar, para que não só eu continue bem, mas também toda a equipe, em busca das vitórias", concluiu o jogador.