Pelo Seoul, da Coreia do Sul, Willyan Barbosa é eleito melhor jogador do mês pela terceira vez na temporada

O atacante Willyan Barbosa foi eleito pela terceira vez como o melhor jogador do mês pelo Seoul, da Coreia do Sul. A premiação é uma votação popular realizada mensalmente pelo clube sul-coreano aos jogadores que têm maior destaque. O brasileiro levou o prêmio individual nos meses de maio, agosto e outubro, sendo o primeiro jogador a ganhar três vezes no mesmo ano.

Nesta temporada, Willyan entrou em campo em 33 jogos, com oito gols e três assistências anotadas. O atacante é o vice-artilheiro e o segundo com mais participações em gols da equipe em 2023.

"Agradeço os fãs por me escolherem mais uma vez como o melhor jogador do mês. É o terceiro prêmio que recebo no ano, então acredito que isso significa que estou fazendo um bom trabalho dentro de campo. Mas além dos prêmios, o mais importante é a gente conseguir trazer as vitórias e os três pontos para o Seoul. Esse prêmio individual é importante para cada jogador, mas temos que pensar na equipe. Os objetivos do clube são os mais importantes", disse o brasileiro aos canais oficiais do clube.

Desde 2019 na Coreia do Sul, o atacante Willyan Barbosa está prestes a encerrar sua sexta temporada no futebol sul-coreano. Com passagens por Gwangju, Gyeongnam e Daejeon, o brasileiro soma 130 jogos disputados no país, 46 gols marcados, 13 assistências, além do título da K-League 2, em 2019 - equivalente à segunda divisão da Coreia.