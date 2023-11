Borussia Dortmund vence Milan fora de casa e carimba passaporte para mata-mata da Champions League

O Borussia Dortmund venceu o Milan por 3 a 1 no San Siro pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, com isso o clube garantiu a liderança do Grupo F e tem vaga garantida para o mata-mata do torneio.

Tudo igual

A partida teve um começo agitado após a bola bater no braço do zagueiro Nico Schlotterbeck na grande área, o juiz marcou um pênalti à favor do Milan que foi desperdiçado por Olivier Giroud com uma defesa do suiço Kobel.

Instantes depois, os Rossoneri marcaram um pênalti para o Borussia Dortmund após David Calabria parar Bynoe-Gittens dentro da área. Marcos Reus fez a cobrança e abriu o placar para o Dortmund.

Os Diavolos não desistiram de reverter o placar, com forte troca de passes e insistindo em uma pressão mais ofensiva, chegaram à área adversária várias vezes com cruzamentos perigosos.

No entanto, aos 37 minutos, Samuel Chukwueze marcou o gol de empate com bela jogada individual, passando por dois defensores dos Auri-Negros e soltando um chute para o canto inferior esquerdo do gol, despertando a chance de virar o jogo em casa e poder lutar por uma vaga no mata-mata.

Milão é ‘Amarelo’

O Milan retornou com uma postura ainda mais ofensiva contra o Dortmund, entretanto, o time alemão decidiu agir com mais cautela e aproveitou os momentos mais oportunos com o contra-ataque.

Mats Hummels foi peça chave, mostrando eficiência na linha defensiva com seus desarmes e passes de longa distância para criar um novo contra-ataque. Aos 58 minutos, Gittens marca o gol para comandar o jogo novamente após Sabitzer ajeitar a bola para o inglês dentro da área.

O terceiro gol para aliviar o placar para o lado do BVB foi marcado por Karim Adeyemi, após belo passe para a área, o alemão chutou na direção de Mike Maignan que defendeu mas espalmou a bola com efeito, tentou até tirar em cima da linha, mas a tecnologia da bola confirmou o ponto.

O Milan ainda tentou uma reação no final da partida, mas não foi o suficiente para fazer sua torcida se manter no jogo, já que aos poucos iam saindo com a possível eliminação da Liga dos Campeões.

O jogo terminou marcado com maior posse de bola para o Milan com 54,3% da posse, mas com domínio de disputas de bola do Dortmund. Muitas finalizações para o lado dos Rossoneri mas pouco aproveitamento.

Agora o time alemão se junta ao grupo de classificados para a próxima fase do maior torneio europeu do mundo.

Sequência

O Borussia Dortmund tem tarefa difícil na Bundesliga já que enfrenta o líder Bayer Leverkusen fora de casa na BayArena. O jogo ocorre no domingo (03) às 13h30, já pela Champions League, os Prussianos retornam para partida contra o PSG pela última partida da fase de grupos no dia 13 de dezembro às 17h.

Por outro lado, o Milan jogará contra o Frosinone no sábado (02) às 16h45 no San Siro pela Serie A italiana. Pela Champions League, jogará contra o Newcastle United também no dia 13 de dezembro às 17h.