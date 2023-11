Barcelona vira para cima do Porto e garante vaga às oitavas da Champions League

Em partida extremamente movimentada nesta terça-feira (28) no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Porto de virada por 2 a 1 e conseguiu sua vaga antecipada às oitavas da UEFA Champions League na quinta rodada do Grupo H. Pepê, ex-Grêmio, deixou sua marca para o Porto, enquanto João Félix e João Cancelo marcaram para a equipe catalã.

Pepê abre o placar a favor do Porto, mas Barcelona reage no primeiro tempo

O primeiro tempo foi movimentado com o Barcelona controlando as ações ofensivas no início da partida. Logo aos oito, Raphinha recebeu de João Cancelo e finalizou rasteiro de canhota, mas Diogo Costa fez a defesa no canto esquerdo e evitou o primeiro gol da partida.

Em nova jogada do brasileiro, a bola explodiu em Fábio Cardoso no chute de fora da área, mas a rebatida em Zaidu deixou na medida para Pedri, que acabou cruzando rasteiro ao invés de finalizar, facilitando a defesa de Diogo Costa em oportunidade perdida.

Após 20 minutos de um Barcelona mais à vontade no campo ofensivo, o Porto adiantou suas linhas de marcação e passou a marcar com bloco intermediário. Aos 26, João Mário cruzou fechado de canhota para Evanilson desviar de cabeça para Taremi surgir livre na pequena área e concluir, mas o impedimento do centroavante foi marcado.

O gol anulado deveria servir de "alerta", mas o Barcelona acabou sendo vazado efetivamente aos 29. Taremi recebeu pelo meio e finalizou de fora da área chutando em cima de Koundé. Na sobra, Galeno chutou no canto esquerdo e Iñaki Peña espalmou mais uma, só que a bola ficou nos pés de Pepê, que experimentou chute cruzado e enfim abriu o placar.

A vitória parcial do Porto deixava o Barcelona sem chances de classificação às oitavas, mas a equipe de Xavi Hernández respondeu imediatamente. João Cancelo recebeu virada de Pedri e deixou João Mário com facilidade para invadir a área e chutar no canto oposto.

O final do primeiro tempo foi muito movimentado. Aos 34, Raphinha invadiu pela direita e pedalou em cima de Fábio Cardoso para João Félix receber de primeira, mas o chute saiu por cima do gol. Na sequência, João Cancelo deu grande passe para Raphinha arrancar em velocidade pela direita, mas Zaidu tomou a frente do brasileiro e evitou o perigo.

Aos 42, Diogo Costa forçou passe na saída de bola e entregou nos pés de Pedri, que finalizou em cima da marcação. No rebote, Raphinha abriu espaço e bateu forte rente á trave. Antes do intervalo, Varela pegou rebote na zaga adversária na entrada da área e chapou de canhota, mas Iñaki Peña se esticou no canto direito para salvar o Porto.

Estilo ofensivo do Barça de Xavi aparece no segundo tempo

O Barcelona manteve a mesma intensidade no início do segundo tempo. Logo na saída de bola, Koundé deu um chutão no campo ofensivo e Lewandowski ganhou a disputa com Pepê para deixar a bola com João Félix, mas o chute acabou carimbando o travessão. Na sequência, João Cancelo desarmou João Mário no campo ofensivo e tabelou com João Félix para invadir a área, mas a finalização saiu à direita do gol.

Após sofrer diversas finalizações, o Porto enfim conseguiu responder aos cinco. Zaidu evitou a saída pela linha de fundo e achou Galeno, que tocou para Taremi finalizar, mas acabou ficando sem espaço no chute e errou o passe para trás.

Com muito mais volume de jogo, o Barcelona enfim buscou a virada aos 12. João Cancelo recebeu de João Félix pela esquerda e fez a devolução no cruzamento rasteiro. O atacante chapou de primeira e mandou no canto oposto para concluir.

Na sequência da etapa complementar, o Porto controlou a posse e trocou muitos passes no campo ofensivo, mais encontrou muitas dificuldades para construir lances de perigo. Porém, os portugueses conseguiram melhores oportunidades na reta final. Na única oportunidade de gol, Evanilson recebeu de Pepê nas costas da zaga e chutou firme em cima de Iñaki Peña.

O Barcelona respondeu aos 32 com Lewandowski roubando de Sánchez deixando para Pedri acionar Raphinha pelo lado direito da área, mas Diogo Costa defendeu em dois tempos. Depois, João Cancelo abusou de sua habilidade para deixar dois marcadores para trás com facilidade e ajeitar o corpo antes da finalização.

Tabela

O resultado deixou o Barcelona na liderança isolada do Grupo H com 12 pontos, enquanto o Porto segue na vice-liderança com 9 pontos, mesma pontuação do Shakhtar Donetsk.

Sequência

Na última rodada da fase de grupos, o Porto recebe o Shakhtar Donetsk em duelo direto valendo vaga às oitavas de final, enquanto o Barcelona recebe o lanterna Antwerp para confirmar a liderança do grupo. As duas partidas serão disputadas no dia 13 de dezembro, às 17h, pelo horário de Brasília.