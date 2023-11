Arsenal pode encaminhar vaga às oitavas da Champions nesta rodada

Embalado por duas vitórias consecutivas na Champions League, o Arsenal terá mais um desafio importante pela competição continental e dessa vez para enfrentar o Lens nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Emirates Stadium.

Na tabela de classificação do Grupo B, os Gunners se mantém firmes na liderança com nove pontos somados. Porém, o time londrino também faz seu último jogo como mandante pela fase de grupos do principal torneio de clubes da Europa,

Além disso, o Arsenal busca encaminhar vaga para as oitavas de final da Champions League, em caso de vitória sobre os franceses nesta quarta-feira.

No entanto, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta precisa torcer para um tropeço do PSV Eindhoven que enfrenta o Sevilla ainda nesta rodada, às 14h45, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Dessa forma, os Gunners também podem terminar em primeiro lugar na chave, caso que vença seus últimos jogos restantes do Grupo G da Champions League.

Nesse momento, o Arsenal possui a terceira melhor campanha da fase de grupos da Champions, com três vitórias e apenas uma derrota em quatro partidas disputadas.

Arsenal só terá apenas três ausências para enfrentar o Lens

Para essa partida, o Arsenal deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no confronto desta quarta-feira no Emirates Stadium.

Diante dos franceses, o técnico Mikel Arteta também aposta muito na boa fase do atacante Gabriel Jesus, que é o artilheiro do clube londrino na Champions League com três gols marcados em quatro jogos. Além de Jesus, os Gunners ainda contam com peças importantes no atual elenco, como nos casos de Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli, que são outros nomes de destaque do setor ofensivo nesta atual temporada.

Em contrapartida, os Gunners terão que lidar com apenas três desfalques contra o Lens em casa e tratam-se do zagueiro Jurrien Timber, do volante Thomas Partey e do meio-campista Emile Smith Rowe, que estão no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.