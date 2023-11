Com gols no final, Real Madrid bate Napoli na Champions League

O Real Madrid recebeu o Napoli na quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Os blancos venceram por 4 a 2 com gols de Rodrygo, Bellingham, Nico Paz e Joselu. Para os italianos, Simeone e Zambo Anguissa marcaram os deles.

O Napoli saiu na frente logo aos nove minutos de jogo quando Kvara cruzou no pé de Di Lorenzo que desviou para o meio e Simeone só completou para as redes.

Sem titubear, dois minutos depois os espanhóis empataram em jogada feita por Brahim Díaz que tocou para Rodrygo invadir a área, cortar para o meio e encher o pé no ângulo.

Aos 22, Alaba cruzou muito bem e encontro Bellingham com belo cabeceio para bater Meret e marcar o segundo virando o jogo para o maior campeão da história da competição.

Já na segunda etapa, logo aos dois, Zambo Anguissa pegou sobra dentro da área após rebatida da zaga do Real Madrid e de primeira com bonito voleio marcou o empate napolitano.

Qunado o confronto já caminhava para um empate, o jovem de apenas 19 anos Nico Paz arriscou chute de fora da área e Meret falhou e a bola entrou marcando a virada madridista.

Nos acréscimos quando o Napoli já estava todo no ataque, o Real Madrid chegou em ótimo contra-ataque que terminou em passe de Bellingham para Joselu completar para as redes.

Situação no grupo

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 15 pontos e se manteve na liderança do grupo, enquanto o Napoli está em segundo com apenas 7 pontos somados.