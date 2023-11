Baltazar analisa reta final do Sion na briga pelo título da Challenge League

Faltando poucas rodadas para terminar a Challenge League, o Sion volta suas atenções para a reta final da competição. Atual líder, a equipe tem pela frente três jogos decisivos na busca pelo título e do acesso direto à primeira divisão suíça.

O meio-campo Baltazar, um dos destaques do time, fez uma análise do momento do Sion na temporada. O brasileiro destacou a série de oito jogos de invencibilidade no ano, com seis vitórias e dois empates, e reforçou que o grupo está preparado para brigar pelo título até o final.

"Estamos vivendo um momento crucial nesta reta final do campeonato, e a liderança da tabela reflete o esforço e a dedicação de toda a equipe. Essa sequência de invencibilidade mostra a nossa determinação para terminar a competição em primeiro lugar. Essas últimas partidas serão intensas, mas estamos prontos para lutar até o último minuto em busca do título”, disse o jogador.

Uma das partidas dessa reta final será um confronto direto pelo troféu. No dia 8 de dezembro, o Sion visita o vice-líder Thun, que se encontra a dois pontos de distância da primeira colocação. Ciente da importância do duelo, Baltazar destacou o foco do time nesse jogo e que a equipe dará o seu máximo em campo para conquistar os três pontos.

"Sabemos que a partida contra o Thun será decisiva. É um confronto direto que pode definir o campeão da competição, e estamos totalmente focados nisso. Cada lance, cada jogada, será essencial. Vamos dar o nosso melhor em campo e buscar a vitória que nos aproximará ainda mais do título”, completou o meio-campo.