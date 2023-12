Fiorentina confirma favoritismo e vence Genk com gol no final da partida

Pela 5° rodada da Conference League do grupo F, Fiorentina e Genk se enfrentaram em jogo decisivo para ambas as equipes, para o time Italiano a vitória em casa trouxe garantia da classificação para a próxima fase da competição. Para o time Belga a derrota de hoje prejudicou o time na disputa pela classificação e viu o Ferencváros abrir 3 pontos de vantagem.

Primeiro tempo

A Fiorentina jogando em casa e precisando da vitória começou o jogo como já era esperado, marcação muito forte e com alta intensidade para tentar recuperar a bola na transição do time Belga, a superioridade da Fiorentina foi tanta que ao todo foram 24 chutes ao gol contra apenas quatro do Genk.

Mesmo com todo esse volume de jogo os italianos não estavam conseguindo perfurar a meta defendida pelo goleiro Van Combrugge. No final do primeiro tempo os zagueiros de ambos os times resolveram assumir o protagonismo. Quando o Genk começou a se recuperar na partida e a propor o seu jogo na partida Joris Kayembe abriu o placar para o time da Bélgica.

A alegria dos torcedores do Genk durou pouco tempo pois 4 minutos após o gol, Lucas Martinez já nos acréscimos aproveitou a oportunidade e marcou o gol de empate para a Fiorentina.

Segundo tempo

A segunda etapa da partida começou de forma bem semelhante com ambos os times evitando dar espaços e oportunidades para o adversário. A pressão da Fiorentina continuava obrigando o Genk a tentar buscar no contra ataque a melhor opção para marcar o gol da vitória.

Quando o jogo já parecia se encaminhar para o empate o juíz marcou um pênalti a favor do time da casa aos 81 minutos, o camisa 10 Nicolás González foi para a cobrança e com muita categoria marcou o 2 gol dos italianos, dando números finais a partida que terminou com a vitória por 2 a 1 da Fiorentina.

E agora?

Com a vitória a Fiorentina já garantiu a classificação para a próxima fase da Conference League, nesse momento o time italiano está em 1° lugar com 11 pontos e viaja na quinta-feira(14) até a Hungria para enfrentar na última rodada o o Ferencváros que é o 2° colocado com 9 pontos, o jogo vale a liderança do grupo.

O Genk por sua vez joga também na quinta-feira(14) em casa contra o já eliminado Cukaricki da Sérvia, além de vencer o jogo o Genk ainda precisa torcer para a Fiorentina ganhar do Ferencváros para conseguir a classificação para a próxima fase da Conference League.