Bayer Leverkusen busca se firmar na liderança do grupo H da Europa League

Há 18 jogos sem perder na temporada, o Bayer Leverkusen retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Häcken pela Europa League nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), através da quinta rodada da fase de grupos, na Bravida Arena.

Na tabela de classificação do Grupo H, o Leverkusen se mantém firme na primeira colocação com 12 pontos somados. Além disso, os leões também já estão garantidos na próxima fase do torneio continental.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso busca se consolidar na liderança da chave, em caso de vitória nesta quinta-feira.

Para se classificar às oitavas de final, os alemães precisam torcer por um empate entre Molde e Qarabağ, que ainda entram em campo nesta rodada.

No entanto, o Bayer Leverkusen também é o único time da Europa League com 100% de aproveitamento. Durante esse período, o clube rubro-negro conquistou quatro vitórias em quatro jogos disputados pela fase de grupos.

Além disso, o Leverkusen possui o melhor ataque da competição com 12 gols marcados, ao lado de Freiburg e Liverpool. Porém, os leões buscam ampliar ainda esse recorde nesta quinta-feira, caso que balance as redes diante dos suecos.

Antes de enfrentar o Häcken pela Europa League, os leões também buscam defender a liderança do Campeonato Alemão no próximo domingo (03), diante do Borussia Dortmund, às 13h30, na BayArena. Porém, o Bayer 04 terá que torcer por um tropeço do Bayern de Munique, que entra em campo um dia antes contra o Union Berlin, na Allianz Arena.

Leverkusen deve ter força máxima diante do Häcken pela Europa League

Diante dos suecos, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição nesta quinta-feira.

Entre eles, estão o atacante Victor Boniface e o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo, que são os artilheiros máximos dos leões nesta atual temporada com 20 gols no total.

Em contrapartida, o Leverkusen segue sem poder contar com o lateral-direito Arthur e o atacante Patrik Schick, que estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.