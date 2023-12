Mesmo fora de casa, Leverkusen vence Hacken com tranquilidade pela Europa League

Em dia de visitante, o Bayer Leverkusen enfrentou o BK Hacken no que foi o seu quinto confronto pela fase de grupos da Europa League. Os comandados de Xabi Alonso não encontraram muita dificuldade para conquistar a vitória diante da equipe sueca fora de casa na última quinta-feira (30). O triunfo veio com dois gols, um de Victor Okoh Boniface e outro de Patrik Schick.

Xabi Alonso vence mais uma!

Durante os 90 minutos, ficou evidente a disparidade técnica entre as duas equipes favorável ao time alemão, como esperado. O Hacken até criou algumas chances claras de gol, mas não conseguiu ser efetivo a ponto de abrir o placar.

A vitória mantem o Bayer Leverkusen na liderança do grupo H da Europa League, chegando aos 15 pontos conquistados em 5 jogos. A distância de pontos para o vice-lider, Qarabag, é de 8 pontos.

O Bayer Leverkusen retorna a campo no próximo domingo (3) diante do Borussia Dortmund, em casa, pela Bundesliga. A vitória é fundamental para garantir a liderança no Campeonato Alemão, onde estão com 34 pontos, a 2 de distância do vice-lider Bayern de Munique.

Pela Europa League, retornam a campo no dia 14 de dezembro, quarta-feira, para a rodada final da fase de grupos diante do Molde, da Noruega.

Já o Hacken segue na lanterna do grupo H, sem nenhum ponto conquistado em 5 jogos. Retornam a campo na próxima quinta, diante do Qarabag, ainda almejando conquistar seus primeiros pontos nessa edição da competição.