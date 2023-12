Roma empata com Servette e se classifica à próxima fase da Europa League

Nesta quinta-feira (30), a Roma conseguiu carimbar seu passaporte para a proxima fase da Europa League, ao ficar no empate fora de casa contra o Servette por 1 a 1, através da quinta rodada da fase de grupos do torneio continental, no Estádio de Genebra.

Os gols da partida foram marcados por Romelu Lukaku para os italianos, enquanto Chris Bedia anotou o gol de empate para os mandantes.

Na tabela de classificação do Grupo G, as Roma se manteve na vice-liderança com 10 pontos somados, resultado que levaria os italianos para a segunda fase da competição.

Em contrapartida, o Servette aparece na terceira posição, nos quatro pontos e está matematicamente eliminado. Porém, o time suiço ainda possui a chance de disputar os playoffs da Conference League.

Para avançar às oitavas de final da Europa League, os Giallorossi precisam apenas da vitória na última rodada da fase de grupos contra o Sheriff no dia 14 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico.

No entanto, a Roma terá que torcer para um empate ou uma derrota do Slavia Praga, que enfrenta o Servette em casa, também no mesmo dia.

Além disso, o time da capital italiana também busca conquistar o título da Europa League pela primeira vez em sua história, após ser derrotado para o Sevilla nos pênaltis na última temporada.

Primeiro tempo

Mesmo atuando com uma equipe alternativa, a Roma tentou se impor durante a primeira etapa para buscar bom resultado e com a missão de se garantir nas oitavas de final da Europa League.

Porém, os italianos abriram o placar aos 21 minutos com Lukaku, que recebeu passe de Diego Llorente e finalizou de primeira para vencer o goleiro Frick.

Com o gol marcado, o belga chegou ao seu 10º tento anotado com a camisa da Roincluindo

Segundo tempo

Na volta para o intervalo, o Servette se aproveitou dos erros da defesa italiana e começou a levar mais perigo para a meta adversária.

Dessa forma, os suiços chegaram ao empate aos cinco minutos com Bedia, que apareceu em posição legal e tocou na saída do goleiro Svilar, que nada pode fazer.

Durante a etapa final, a Roma ainda tentou chegar a vitória de todas as maneiras, mas as finalizações acabaram esbarrando para longe do gol.

Próximos compromissos

Antes da retomada da Europa League, a Roma terá pela frente o Sassuolo no próximo domingo (3), às 14h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, no Città del Tricolore.

Por outro lado, o Servette enfrentará o Young Boys também no mesmo dia, mas dessa vez pela Superliga Suíça.