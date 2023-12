Após dois empates, Manchester City tenta reencontrar caminho na vitória na Premier League

Após dois jogos sem vitória na Premier League, o Manchester City vai em busca de recuperação em casa e o próximo desafio será contra o Tottenham neste domingo (03) às 13h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 13ª rodada, no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação, os Citzens se mantém na vice-liderança com 29 pontos. Além disso, o Manchester também pode reassumir a ponta, em caso de vitória no fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola precisa torcer por um tropeço do Arsenal, que ainda entra em campo nesta rodada diante do Wolverhampton no Emirates Stadium.

No entanto, o Manchester City também busca retomar o caminho das vitórias na Premier League, após dois empates consecutivos. Durante esse período, os Sky Blues acumularam tropeços contra o Chelsea e Liverpool, respectivamente.

Porém, a última vitória dos Citzens no Campeonato Inglês foi justamente na goleada para o Bournemouth por 6 a 1, no dia 4 de novembro, através da 11ª rodada. Desde então, o City nunca mais venceu na competição e com isso perdeu a liderança para o Arsenal no fim de semana.

Mesmo assim, o Manchester City ainda segue como o melhor ataque da Premier League, com 33 gols marcados em 13 partidas disputadas até o momento.

Manchester City deverá escalar Haaland entre os titulares neste domingo

Diante do Tottenham, o técnico Pep Guardiola deverá escalar o atacante Erling Haaland entre os titulares no confronto deste fim de semana pelo Campeonato Inglês.

Dessa forma, Haaland também é o artilheiro isolado da Premier League, com 14 gols marcados e quatro a mais que Mohamed Salah, que tem 10.

Em contrapartida, o Manchester City terá que lidar com o desfalque do meio-campista Kevin De Bruyne, que ainda segue se recuperando de uma lesão muscular no tendão da coxa direita e só retorna aos gramados apenas em 2024.

Além do belga, os Citzens também não vão poder contar com o goleiro Zack Steffen e o lateral-esquerdo Sergio Gómez, que estão machucados e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica no domingo.