Milan busca vitória para seguir entre os três primeiros na Lega Serie A

Após ser derrotado por 3 a 1 para o Borussia Dortmund e se complicar ainda mais por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Milan agora mira suas atenções no Campeonato Italiano e o próximo desafio será contra o Frosinone neste sábado (02), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada, no San Siro.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os rossoneros aparecem na terceira posição com 26 pontos somados, seis a menos a Internazionale que lidera o Scudetto.

Além disso, o clube milanista também tenta alcançar a Juventus, que ocupa atualmente a vice-liderança e ainda entra em campo nesta sexta-feira contra o Monza fora de casa.

Dessa forma, o Milan também busca vitória para seguir entre os três primeiros colocados no Campeonato Italiano neste fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli precisa torcer para um tropeço do Napoli, que terá pela frente a Internazionale neste domingo, no Diego Armando Maradona.

Atuando como mandante, o Milan conquistou quatro triunfos e apenas duas derrotas contra Juventus e Udinese, respectivamente. A partir daí, o time lombardo nunca mais perdeu na competição e mantém o sonho vivo de conquistar o Scudetto, que não vem desde a temporada 2021/22.

Para alcançar o topo do Campeonato Italiano, os rossoneros miram sequência de vitórias em busca de uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Champions League.

Milan terá vários problemas para enfrentar o Frosinone no fim de semana.

Diante do Fronsione, o técnico Stefano Pioli terá vários problemas para escalar o Milan neste fim de semana, como nos casos de Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino, Rafael Leão, Noah Okafor e Mattia Caldara, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os rossoneros também não vão poder contar com o atacante Olivier Giroud, que cumpre suspensão de dois jogos, após ser expulso no empate contra o Lecce por 2 a 2, na 12ª rodada.

Em contrapartida, o Milan deverá ter o retorno do volante Ismael Bennacer, que está recuperado de lesão e com isso pode iniciar o duelo no banco de reservas.