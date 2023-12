Arsenal aposta no fator casa para se firmar na ponta da Premier League

Após golear o Lens na última quarta-feira por 6 a 0 pela Champions League, o Arsenal agora muda o foco para o Campeonato Inglês e o próximo desafio será contra o Wolverhampton neste sábado (02), às 12h (horário de Brasília), através da 14ª rodada, no Emirates Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners se mantém na liderança com 30 pontos somados. Dessa forma, o time londrino também busca ampliar sua vantagem na liderança nos próximos jogos.

Diante dos Wolverhampton, o Arsenal aposta muito no fator casa para se firmar de vez na primeira colocação do Campeonato Inglês ainda nesta rodada.

Para se consolidar na liderança, os Gunners precisam torcer por tropeços de Manchester City, Liverpool e Aston Villa, que ainda entram em campo neste fim de semana.

Além disso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta ainda não foi derrotado como mandante na Premier League. Durante esse período, o time do norte de Londres obteve cinco vitórias e apenas dois empates em sete jogos disputados até o momento.

No entanto, a única derrota do Arsenal na competição foi justamente para o Newcastle fora de casa por 1 a 0, no dia 4 de novembro, através da 11ª rodada.

A partir daí, os Gunners nunca mais perderam no Campeonato Inglês e seguem firmes e fortes na luta pelo título, que não vem desde a temporada 2003/04.

Arsenal deve ter força máxima neste sábado contra o Wolfes na Premier League

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá escalar o Arsenal com força máxima e com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana na Premier League.

Entre eles, está o trio ofensivo formado pelo meio-campista Martin Odegaard e pelos atacantes Gabriel Jesus e Bukayo Saka, que são os três maiores artilheiros dos Gunners nesta atual temporada, com 18 gols no total.

Por outro lado, o Arsenal terá que prescindir com alguns atletas para enfrentar o Wolfes, como nos casos de Jurrien Timber, Thomas Partey e Emile Smith Rowe, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o time londrino também não vai poder contar com Fábio Vieira, que ainda cumpre suspensão automática nesta rodada.