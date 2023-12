Espanha e Itália ficam no grupo da morte; confira os grupos da Euro 2024

Na tarde deste sábado (02) foi realizado o sorteio de grupos da Euro 2024 em Hamburgo, na Alemanha a edição deste ano contará com 30 seleções do continente europeu filiadas à UEFA (Union of European Football Associations). Ao decorrer do sorteio, houve a possibilidade de conhecer os grupos, com destaque ao ‘grupo da morte’ composto por: Espanha, Croácia, Itália e a Albânia de Sylvinho.

A seleção anfitriã, Alemanha, comanda o grupo A e ainda há três seleções que entrarão por meio dos playoffs. O sorteio contou com a presença de grandes nomes do futebol como David Silva e Gianluigi Buffon para sortear o potes em Hamburgo.

Confira os grupos

O chaveamento de grupos de hoje ficaram na seguinte ordem:

Grupo A:

Alemanha

Escócia

Hungria

Suíça



Grupo B:

Espanha

Croácia

Itália

Albânia

Grupo C:

Eslovênia

Dinamarca

Sérvia

Inglaterra

Grupo D:

Playoffs A (Polônia/ País de Gales/ Finlândia/ Estônia)

Holanda

Áustria

França

Grupo E:

Bélgica

Eslováquia

Romênia

Playoffs B (Israel/ Bósnia e Hezergovina/ Ucrânia/ Islândia)

Gupo F:

Turquia

Playoffs C (Geórgia/ Grécia/ Cazaquistão/ Luxemburgo)

Portugal

República Checa

Quando serão os playoffs?

Os playoffs, também conhecidos como repescagem, acontecerão entre os dias 21 e 26 de março de 2024, sendo confrontos únicos com semifinais e a final. Os vencedores das partidas irão garantir a vaga remanescente em cada grupo.

As disputas estão entre:

Grupo A

Polônia x Estônia

País de Gales x Finlândia

Grupo B:

Israel x Islândia

Ucrânia x Bósnia e Herzegovina

Grupo C:

Geórgia x Luxemburgo

Grécia x Cazaquistão

Quando começa a Euro 2024?

A Eurocopa 2024 tem data marcada para 14 de junho de 2024 e durará um mês com a final marcada para 14 de julho de 2024. O torneio será realizado na Alemanha com o jogo de abertura sendo Alemanha contra a Escócia na Allianz Arena.