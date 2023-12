Lazio bate Cagliari e volta a vencer após três rodadas

Neste sábado (02), Lazio e Cagliari se enfrentaram pela 14° rodada da Serie A. A partida foi disputada no Estádio Olimpico de Roma.

Depois de bater o Celtic no meio da semana e garantir a vaga antecipada para as oitavas de final, os Biancocelesti voltam a vencer também na Serie A, depois de três rodadas. A partida foi dominada pelos mandantes. Isso também se deu por conta de que Antoine Makoumbo foi expulso, com auxilio do VAR, ainda no primeiro tempo. A Lazio abriu o placar logo aos 8 minutos com Pedro.

O jogo

Mesmo com o domínio do jogo, o time de Sarri teve poucas chances claras de gol durante a partida. Porém decidiu a partida antes dos 10 minutos. Lazarri foi lançado pela direita, brigou com a marcação pela bola e acertou um belo passe para o camisa nove espanhol. Pedro só teve que tirar do goleiro para marcar. Logo aos 12 minutos os Águias, tiveram uma cobrança de falta perigosa na entrada da área que Luis Alberto cobrou para uma ótima defesa do goleiro.

O segundo tempo também não foi de grande emoções. A primeira e quase única chance de perigo só foi acontecer aos 45 minutos. Em uma saída de bola errada da Lazio, Nández roubou a bola e tocou para Luvumbo que cruzou para Petagna. O atacante acertou uma bela cabeçada, porém parou em uma linda defesa de Scuffet.

Tabela e próximos confrontos

Depois de voltar a vencer no campeonato a Lazio chegou aos 20 pontos e está na nona colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Genoa também jogando em sua casa.

Já o Cagliari, está em uma situação mais complicada na tabela. O time é o décimo oitavo dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Sassuolo, dentro de sua casa.