Borussia Dortmund sai na frente, mas Leverkusen mostra força para empatar

Em jogo válido pela 13 rodada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen empatou, em 1 a 1, com Borussia Dortmund na BayArena. Os mandantes defendiam uma ótima sequência de seis vitórias seguidas em casa, enquanto os visitantes chegaram empolgados após vitória diante do Milan na Champions League.

Dortmund surpreende o líder do campeonato

Divulgação/Borussia Dortmund

Além da ótima sequência, o Leverkusen também defendia a liderança da Bundesliga. No entanto, quem marcou logo no início da partida foi o Borussia Dortmund. Em linda jogada coletiva, Niklas Füllkrug fez um ótimo pivô e serviu o lateral-esquerdo Julian Ryerson, que mostrou qualidade para abrir o placar aos cinco minutos.

Depois disso, o jogo foi condicionado em um padrão de ataque contra defesa. O Bayer Leverkusen empurrou os visitantes para seu campo e começou a pressionar, enquanto isso, restou ao Dortmund se defender e tentar sair nos contra-ataques.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Florian Wirtz acertou uma paulada no ângulo de Gregor Kobel, porém, o golaço do alemão foi anulado por conta de um impedimento de Boniface no início da jogada. Dessa forma, o Dortmund foi ao Intervalo em vantagem.

Água mole em pedra dura, fura a defesa do Dortmund

Divulgação/Bayer Leverkusen

O segundo tempo seguiu o padrão de um insaciável Leverkusen em busca do empate contra um valente Dortmund se defendendo. Os visitantes chegaram a levar perigo com contra-ataques de Gittens e Adeyemi, mas sem sucesso em ampliar.

O jogo seguia para o fim com muita pressão do Bayer, Xabi Alonso mudou o esquema do time e alçou ao time titular mais um centroavante. Em sua primeira jogada na partida, Patrik Schick recebeu livre na área de frente para Kobel, centroavante tcheco mostrou tranquilidade e serviu Boniface, que só precisou empurrar a bola para gol e empatar o duelo.

Tabela

O resultado foi ótimo para o Leverkusen, que se manteve na primeira colocação da Bundesliga com 35 pontos. Enquanto isso, o Dortmund perdeu uma posição e agora é o quinto com 25.

Calendário

Agora, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund viram a chave para participar das oitavas de final da Copa da Alemanha. Os dois times atuam na quarta-feira (8). O Leverkusen duela contra o Paderborn às 14h, enquanto o Dortmund mede forças com o Stuttgart às 16h45.