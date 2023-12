De forma aguerrida, Augsburg conquista vitória diante do Frankfurt na Bundesliga

Augsburg recebeu o Eintracht Frankfurt para um duelo agitado, válido pela 13ª rodada da Bundesliga.

O confronto começou com chances de gol criadas pelo time visitante, porém apesar da pressão inicial, quem abriu o placar foi o time da casa com Fredrik Jensen.

Já na segunda etapa, o time da casa retornou mais dominante e encontraria o segundo gol com o lateral-esquerdo brasileiro Iago.

Após o gol, o time visitante começaria a insistir um pouco mais intensamente no ataque, até que chegaria ao 2-1 com gol contra de Finn Dahmen, do Augsburg.

• Como fica a tabela?

Com a vitória, Augsburg chega aos 17 pontos e alcança a 9ª colocação da Bundesliga. Ao Frankfurt, a derrota significa ficar estagnado nos 18 pontos, porém seguir na 7ª colocação do campeonato.

• Próximos jogos

Augsburg volta a campo no próximo sábado (9) diante do Werder Bremen, fora de casa, pela Bundesliga. Já o Eintracht Frankfurt retorna a campo na próxima quarta (6) diante do Saarbrucken, também fora de casa, pela Copa da Alemanha.