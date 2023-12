Barcelona vence Atlético de Madrid e mantém caça aos líderes em LaLiga

Neste domingo (03), o Barcelona enfrentou o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol e levou a melhor sobre o arquirrival pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela 15ª rodada, no Estádio Olímpic Lluís Companys.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante português João Félix, que está emprestado pelos madrilenhos ao Barça.

Com o resultado, o Barcelona se manteve na caça aos líderes do Campeonato Espanhol, ocupando a terceira colocação nos 34 pontos somados.

Por outro lado, o Atlético de Madrid aparece na quarta posição com 31 pontos e corre o risco de deixar o G-4 do Campeonato Espanhol ainda na próxima rodada.

Além disso, o Barcelona também chegou a sua quarta partida sem derrota em LaLiga, incluindo três vitórias e apenas um empate. No entanto, o último revés na competição, foi justamente no El Clásico para o arquirrival Real Madrid, através da 11ª rodada.

Em contrapartida, o Atlético de Madrid não vence há dois jogos como visitante e busca melhorar seu desempenho fora de casa pelo Campeonato Espanhol. Nesse momento, os colchoneros conquistaram

Gol na etapa inicial

Durante a primeira etapa, o Barcelona começou pressionando o Atlético de Madrid e tiveram grandes chances com Raphinha e Lewandowski, mas as finalizações es defesa adversária.

No entanto, o Barça só conseguiu abrir o placar aos 28 minutos com João Félix, que recebeu passe de Raphinha no meio-campo e tocou de cavadinha na saída do goleiro Oblak, que nada pode fazer.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Royal Antwerp pela fase de grupos da Champions League, o Barcelona terá pela frente no próximo domingo (10) para enfrentar o Girona, em confronto direito pela 16ª rodada, às 17h (horário de Brasília), novamente em casa.

Do mesmo modo, o Atlético de Madrid também retorna a campo pelo Campeonato Espanhol no mesmo dia e o desafio dessa vez será contra o Almería, às 10h, no Estádio Metropolitano de Madrid.