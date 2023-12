Roma vence Sassuolo de virada e encosta no G-4 da Lega Serie A

Neste domingo (03), a Roma deu um salto enorme na tabela de classificação do Campeonato Italiano ao derrotar o Sassuolo de virada por 2 a 1, em duelo válido pela 13ª rodada, no Città del Tricolore.

Os gols da vitória romanista foram marcados por Paulo Dybala e Rasmus Kristensen, enquanto Matheus Henrique descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Roma encostou no G-4 do Campeonato Italiano, através da quinta colocação nos 24 pontos somados.

Por outro lado, o Sassuolo aparece na 14ª posição com 11 pontos e pode ser ainda ultrapassado na tabela de classificação ainda nesta rodada.

Dessa forma, a Roma também chegou a sua quarta partida consecutiva sem derrota na Lega Serie A, incluindo três vitórias e apenas um empate.

Em contrapartida, o Sassuolo não vence há cinco jogos em casa e liga o sinal de alerta contra o rebaixamento antes do final do primeiro turno do Campeonato Italiano.

Primeiro tempo

Durante a primeira etapa, a Roma começou a assustar os mandantes com Dybala aos 9 minutos, que bateu firme para boa defesa de Consigli, que não deu rebote e segurou a bola com tranquilidade.

Porém, quem começou a gostar da partida foi o Sassuolo, que abriu o placar aos 25 minutos com Matheus Henrique, que recebeu assistência de Berardi pela direita e se antecipou a defesa adversária para fazer 1 a 0.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o Sassuolo ainda teve um jogador a menos, devido a expulsão de Boloca, que cometeu falta dura em Paredes aos 63 minutos e recebeu cartão vermelho após decisão do VAR.

Com um atleta a mais, a Roma começou a reagir na partida e chegou ao empate aos 76, em cobrança de pênalti com Dybala, que bateu no canto esquerdo de Consigli, que chegou até a tocar na bola, mas não conseguiu defender.

Durante a etapa final, os visitantes ainda viraram o jogo com Kristensen aos 82, que invadiu a área adversária e chutou cruzado para decretar o triunfo dos romanos no Città del Tricolore.

Próximos compromissos

Antes do duelo contra o Sheriff pela Europa League, a Roma receberá a Fiorentina no próximo domingo (10) pelo Campeonato Italiano, às 16h45 (horário de Brasília), pela 15ª rodada, no Estádio Olímpico de Roma.

Por outro lado, o Sassuolo terá pela frente o Cagliari também pela Lega Serie A, numa segunda-feira (11), às 11h30, na Sardegna Arena.