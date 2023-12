Internazionale atropela Napoli em clássico na Serie A

O Napoli recebeu a Inter de Milão em partida válida pela décima quarta rodada da Serie A. Os interistas foram "péssimos" visitantes e levaram a vitória com um sonoro 3 a 0 com gols de Çalhanoglu, Barella e Thuram.

O placar da a ideia de que o jogo foi fácil para o time da Inter, mas o primeiro gol veio apenas aos 43 minutos quando Çalhanoglu recebeu bom passe na entrada da área e chutou no canto direito de Meret.

Apesar do gol, o Napoli tentou buscar o empate em diversos momentos com suas principais estrelas Osinhem e Kvaratskhelia, mas o o goleiro suíço Sommer apareceu em momentos como destaque da partida.

Aos 15 da segunda etapa, o brasileiro Carlos Augusto iniciou boa jogada, tabelou com Lautaro que cruzou para Barella invadir a área e encher o pé marcando belo gol e ampliando a vantagem Nerazzurri.

O terceiro gol veio já no apagar das luzes quando Cuadrado cruzou rasteiro e bem para Marcus Thuram, centroavante francês de nível de seleção contratado a custo zero pela Inter, só escorar para as redes.

Na liderança

Com a vitória, Inter chegou aos 35 pontos e garantiu a permanência na liderança até o momento.

Já o Napoli, segue longe da disputa pelo Scudetto, estando em 5º lugar com 24 pontos, 11 atrás da ponta da tabela.

Os interistas voltam a campo diante da Udinese, enquanto os napolitanos encaram a Juventus.