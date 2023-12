Brighton sofre dura derrota em Stamford Bridge

O Brighton foi a campo com uma formação bem modificada, Mitoma, João Pedro e Gross, no banco. Não é algo assustador, pois Roberto De Zerbi vem fazendo essa rodagem desde o começo. O grande problema é colocar jogadores como João Pedro (que vem se destancando), no banco. Mas o problema não é só esse, a defesa não vem bem desde a pré temporada, bolas aéreas são um terror pra zaga.

O jogo

O time do Brighton começou meio sonolento, e em duas bolas cruzadas na área, saíram os dois gols do Chelsea, um marcado por Enzo Fernández e o segundo por Levi Colwill. Após os gols, o Brighton foi pra cima e melhorou no jogo, chegou ao gol para diminuir o placar com Buonanotte, uma bela finalização de dentro da área. Ainda no primeiro tempo o Chelsea teve um jogador expulso, Gallager levou o segundo amarelo após carrinho por trás em Billy Gilmour.

O segundo tempo veio com muita expectativa por parte dos torcedores do Brighton, um jogador a mais e o time tendo melhorado no jogo. Porém não foi isso que aconteceu. O Brighton até começou melhor o segundo tempo e De Zerbi viu isso, fez quatro modificações de uma vez, entraram Mitoma, João Pedro, Gross e Milner. Milner que foi uma das modificações de De Zerbi, acabou fazendo penâlti em Mudryk, o veterano não alcançou o atacante na corrida e fez a penalidade. Enzo Fernández bateu e fez seu segundo gol na partida.

A partir desse momento o Brighton teve que sair mais pro jogo e foi pra cima. Nos acréscimos João Pedro de cabeça diminuiu o placar para o Brighton, mas não houve tempo para chegar ao empate.

O próximo jogo do Brighton será contra o Brentford, em casa, na quarta-feira (06), às 16h30.