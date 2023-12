Marseille aposta no fator casa para deslanchar de vez na tabela da Ligue 1

Embalado por duas vitórias consecutivas na temporada, o Olympique de Marseille retorna a campo novamente pelo Campeonato Francês e o desafio dessa vez será contra o Lyon nesta quarta-feira (06), em jogo atrasado pela 10ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso aparece na nona colocação com 17 pontos somados. Entretanto, os Phocéens também podem ganhar mais uma posição, em caso de vitória no meio de semana.

Para conseguir esse objetivo, o clube alviceleste terá que torcer por um tropeço do Nantes, que só entra em campo apenas no próximo sábado contra o líder Paris Saint-Germain fora de casa.

Dessa forma, o Olympique de Marseille aposta muito no fator casa para deslanchar de vez nesta atual edição do Campeonato Francês e sonhar com uma das vagas as principais competições europeias do ano que vem.

No entanto, o Marseille também não sabe o que é perder com mandante na Ligue 1. Durante esse período, o clube alviceleste conquistou quatro vitórias e apenas dois empates em seis jogos disputados em seus domínios.

Além disso, os marselheses chegam bastante embalados para o confronto desta quarta-feira no Vélodrome, após derrotar o Rennes por 2 a 0 no último fim de semana pelo Campeonato Francês.

Marseille aposta muito nos gols de Aubameyang contra o Lyon nesta quarta-feira

Diante do Lyon, o Olympique de Marseille aposta muito na boa fase do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que é o artilheiro máximo dos Phocéens nesta atual temporada com nove gols marcados, incluindo Ligue 1 e Europa League.

Em contrapartida, o técnico Gennaro Gattuso terá que lidar com o desfalque do meio-campista e capitão Valentin Rongier, que que sofreu uma fratura no joelho esquerdo e só retorna apenas aos gramados no ano que vem.

Além de Rongier, o Olympique de Marseille também não deve contar com o atacante Iliman Ndiaye, que recebeu cartão vermelho no último fim de semana diante do Rennes pelo Campeonato Francês e com isso cumprirá suspensão automática na partida contra o Lyon nesta quarta-feira.