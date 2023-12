Borussia Dortmund deve ter força máxima contra o Sttutgart na DFB Pokal

Após ficar no empate por 1 a 1 no último domingo contra o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund agora volta as suas atenções para a Copa da Alemanha e dessa vez para enfrentar o Stuttgart fora de casa pelas oitavas de final, nesta quarta-feira às 16h45 (horário de Brasília), na MHP Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros seguem fora do G-4, através da quinta colocação nos 25 pontos somados. No entanto, o time vestfaliano precisa vencer seus próximos jogos para se manter na caça dos líderes.

Pela Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund também busca confirmar seu favoritismo na competição, após o arquirrival Bayern de Munique ser eliminado para o Saarbrücken ainda na segunda fase.

No entanto, o time comandado pelo técnico Edin Terzic precisa vencer o Stuttgart para avançar às quartas de final, já em caso de empate a decisão será definida na prorrogação ou para os pênaltis.

Além disso, os aurinegros ainda não foram derrotados na DFB-Pokal e seguem com 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos.

Durante esse período, o Borussia Dortmund conseguiu passar pelo Schott Mainz e Hoffenheim para sonhar com o nono título da Copa da Alemanha, que não acontece desde a temporada 2020/21, quando derrotou o RB Leipzig na decisão por 4 a 1.

Borussia Dortmund terá força máxima nesta quarta-feira contra o Stuttgart pela Copa da Alemanha

Para essa partida, o Borussia Dortmund deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quarta-feira.

Diante do Stuttgart, o técnico Edin Terzic aposta muito na boa fase do trio de ataque formado por Julian Brandt, Donyell Malen e Niclas Füllkrug, que são as principais esperanças de gols do clube aurinegro nesta atual temporada.

Em contrapartida, o Borussia Dortmund terá que prescindir com alguns atletas e tratam-se do zagueiro Niklas Süle, do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini, dos meio-campistas Felix Nmecha e Giovanni Reyna e dos atacantes Julien Duranville e Sébastien Haller, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.