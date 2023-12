Marseille tenta manter invencibilidade como mandante na Ligue 1

Para alcançar as primeiras posições do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille retorna a campo diante de seu torcedor em casa e o próximo desafio será contra o Lyon nesta quarta-feira (06), em jogo atrasado da 10ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Phocéens aparecem na nona colocação com 17 pontos somados. Dessa forma, o clube alviceleste também sonha com uma das vagas para as competições europeias do ano que vem.

Diante do Lyon, o Olympique de Marseille também tenta manter invencibilidade em casa nesta atual temporada do Campeonato Francês.

Nas últimas seis partidas como mandante na Ligue 1, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso conquistou quatro vitórias e apenas dois empates.

Além disso, o Olympique também não sofre gols no Vélodrome há cinco jogos consecutivos. Porém, a última vez em que os marselheses foram vazados em seus domínios, foi justamente no triunfo por 2 a 1 contra o Stade de Reims, pela abertura da primeira rodada do Francês.

Enquanto na Europa League, o Marseille lidera o Grupo B com 11 pontos (três vitórias e dois empates) e agora joga por um empate contra o Brighton fora de casa para se classificar às oitavas de final do torneio continental.

Marseille terá apenas dois desfalques para enfrentar o Lyon na quarta-feira

Para essa partida, o técnico Gennaro Gattuso segue sem poder contar com o capitão Valentin Rongier, que ainda está no departamento médico e segue sem previsão de retorno aos gramados.

No entanto, o meio-campista não entra em campo desde o dia 4 de novembro, no empate sem gols contra o Lille por 0 a 0, no Vélodrome, devido a uma fratura no joelho esquerdo. Desde então, o camisa 21 perdeu todos os jogos e só volta apenas em 2024.

Além de Rongier, o Olympique de Marseille terá o desfalque do atacante Iliman Ndiaye, que cumpre suspensão automática nesta quarta-feira, após ser expulso no segundo tempo na vitória sobre o Rennes em casa por 2 a 0, no último fim de semana pela Ligue 1.