Manchester City busca recuperação fora de casa na Premier League

Após três jogos sem vitória no Campeonato Inglês, o Manchester City vai em busca de recuperação contra o Aston Villa nesta quarta-feira (06), em confronto direto pela 15ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Villa Park.

Na tabela de classificação da Premier League, os Citzens aparecem na terceira colocação com 30 pontos somados. Além disso, os Sky Blues precisam do resultado para se manter no G-4 da competição e sonhar com o tetracampeonato consecutivo.

Dessa forma, o Manchester City também pode reassumir a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, em caso de vitória sobre o Aston Villa fora de casa.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola precisa torcer por tropeços de Arsenal e Liverpool, que ainda entram em campo nesta rodada.

No entanto, a última vez em que o Manchester City venceu na Premier League foi justamente na goleada para o Bournemouth por 6 a 1, através da 11ª rodada, no Etihad Stadium.

A partir daí, os Sky Blues nunca mais venceram no Campeonato Inglês e ainda correm o risco de deixar o G-4 nas próximas rodadas, antes de enfrentar o Estrela Vermelha pela fase de grupos da Champions League.

Durante esse período, o Manchester City acumulou três empates consecutivos nas últimas partidas e também perdeu a vice-liderança para o Liverpool, que derrotou o Fulham por 4 a 3 no último domingo, em Anfield.

Manchester City terá quatro desfalques contra o Aston Villa nesta quarta-feira

Diante do Aston Villa, o técnico Pep Guardiola terá que lidar com os desfalques do goleiro Zack Steffen e do meio-campista Kevin De Bruyne, que ainda estão no departamento médico se recuperando de lesões e seguem fora de combate.

Além deles, o Manchester City também não vai poder contar com o volante Rodri e com o atacante Jack Grealish, que estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Em contrapartida, os Citzens deverão entrar em campo com força máxima e com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira.