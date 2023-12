Liverpool pode assumir a ponta da Premier League ainda nesta rodada

Há sete jogos sem perder na Premier League, o Liverpool entra em campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o lanterna Sheffield United nesta quarta-feira (06), através da 15ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Bramall Lane.

Na tabela de classificação da Premier League, os Reds seguem firmes na vice-liderança com 31 pontos somados. Dessa forma, o time do noroeste da Inglaterra também busca alçar voos mais altos nesta atual temporada.

Diante do Sheffield United, o Liverpool também pode assumir a liderança do Campeonato Inglês nesta rodada, caso que vença seu jogo fora de casa.

No entanto, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp terá que torcer por tropeços de Arsenal e Manchester City, que ainda entram em campo pela Premier League na quarta-feira.

Além disso, o Liverpool também não sabe o que é perder no Campeonato Inglês há sete partidas consecutivas, incluindo quatro vitórias e apenas três empates.

Porém, o último revés do time comandado pelo técnico Jürgen Klopp na competição foi justamente contra o Tottenham como visitante por 2 a 1, através da sétima rodada.

Desde então, o Liverpool nunca mais foi derrotado na Premier League e segue firme e forte com um dos principais candidatos ao título nesta atual temporada.

Atuando fora de casa, os Reds não possuem um bom aproveitamento como visitante pelo Campeonato Inglês. Durante esse período, foram duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

Liverpool terá problemas para enfrentar o Sheffield fora de casa

Para essa partida, o Liverpool terá que lidar com alguns desfalques, como nos casos do zagueiro Joel Matip, do lateral-esquerdo Andrew Robertson, do volante Stefan Bajcetic e do meio-campista Thiago Alcântara, que seguem machucados e não enfrentam o Sheffield United nesta quarta-feira.

Por outro lado, o técnico Jürgen Klopp deverá escalar entre os titulares o trio de ataque formado por Mohamed Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota, que são os artilheiros máximos dos Reds no Campeonato Inglês, com 18 gols no total.

Além deles, o Liverpool ainda conta com o colombiano Luis Díaz e o holandês Cody Gakpo como outras grandes peças de reposição no setor de ataque nesta atual temporada.