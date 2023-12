Chelsea busca vitória no clássico para deslanchar na tabela da Premier League

Após derrotar o Brighton & Hove Albion no último fim de semana, o Chelsea terá mais um desafio importante no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Manchester United nesta quarta-feira, através da 15ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Old Trafford.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues aparecem na décima colocação com 19 pontos somados. No entanto, o time londrino ainda sonha com uma das vagas para as principais competições europeias na próxima temporada.

Dessa forma, o Chelsea precisa apenas de uma vitória simples no clássico contra o Manchester United para deslanchar de vez no Campeonato Inglês, após péssimo começo de temporada.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino terá que torcer por tropeços de West Ham e Brighton, que ainda entram em campo na rodada.

Além disso, o Chelsea também busca defender sua invencibilidade de cinco partidas contra os outros membros do Big Six nesta atual temporada da Premier League.

Durante esse período, os Blues conseguiram vencer o Tottenham de goleada por 4 a 1 no clássico londrino e ficaram apenas no empate contra Arsenal, Liverpool e Manchester City.

Atuando fora de casa, o Chelsea possui a sétima melhor campanha como visitante pelo Campeonato Inglês, incluindo três vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

Chelsea terá vários desfalques para enfrentar o Manchester United

Diante do Manchester United, o técnico Mauricio Pochettino terá que lidar com vários desfalques e tratam-se dos zagueiros Wesley Fofana e Trevoh Chalobah, do lateral-esquerdo Ben Chilwell e do meia Carney Chukwuemeka, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Chelsea também não vai poder contar com Conor Gallagher, que cumpre suspensão automática nesta rodada, após ser expulso na vitória sobre o Brighton por 3 a 2, neste domingo, no Stamford Bridge.

Por outro lado, os Blues ainda terão que prescindir de alguns jogadores, como nos casos do zagueiro Malo Gusto, do atacante Christopher Nkunku e do volante Romeo Lavia, que seguem em transição física e ficam da fora da lista de relacionados nesta quarta-feira.