Bayer Leverkusen vence Paderborn e avança às quartas de final da Pokal

Nesta quarta-feira (6), o Bayer Leverkusen recebeu o Paderborn 07 em casa pelas oitavas de final da Copa da Alemanha e venceu o adversário com tranquilidade pelo placar de 3 a 1, diante de seus torcedores na BayArena.

Os gols da partida foram marcados por Victor Boniface, Exequiel Palacios e Patrik Schick para os leões, enquanto Sebastian Klaas descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen se classificou para as quartas de final da DFB-Pokal, competição que já não conta mais com Bayern de Munique e RB Leipzig, que foram eliminados nas fases anteriores.

Por outro lado, o Paderborn 07 se despediu da Copa da Alemanha e agora joga todas suas fichas restantes na 2. Bundesliga.

Dessa forma, o Leverkusen chegou a marca de 21 partidas de invencibilidade na temporada, incluindo DFB-Pokal, Bundesliga e Europa League, com 19 vitórias e apenas dois empates.

Além disso, o Bayer Leverkusen também lidera o Campeonato Alemão de forma invicta com 35 pontos somados, três a mais que o Bayern de Munique, que aparece logo atrás em segundo lugar.

O jogo

Atuando como mandante, o Leverkusen se lançou ao ataque e logo inaugurou o marcador aos 12 minutos do primeiro tempó, com Boniface, que recebeu cruzamento de Stanisic pela direita e se antecipou a defesa adversária para desviar de primeira e fazer 1 a 0.

Após o primeiro gol, os leões ainda ampliaram o placar aos 28, com Palacios, que pegou de primeira o cruzamento para trás de Frimpong e bateu da entrada da área para vencer o goleiro Boevink que nada pode fazer.

Antes do intervalo, o Bayer Leverkusen ainda chegou ao terceiro gol, com Amina Adli nos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Da mesma forma, os leões também tiveram mais um gol anulado pelo e árbitro de vídeo e dessa vez com Jonas Hofmann, que estava impedido no lance ainda no começo da segunda etapa.

Mesmo em desvantagem, o Paderborn 07 não se entregou e dimimiu o marcador aos 38, com Sebastian Klaas que aproveitou bate-rebate na área adversária e finalizou para o fundo das redes de Kovár, que nada pode fazer.

Antes dos acréscimos, o Leverkusen conseguiu chegar a vitória aos 43 minutos da etapa final com Schick, que fez o terceiro gol dos leões na partida e assim decretando a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha.

Próximos compromissos

Antes de entrar em campo pela Europa League, o Bayer Leverkusen retorna a campo pela Bundesliga e dessa vez para enfrentar o Stuttgart neste domingo (10), às 11h30 (horário de Brasília), na MHPArena, pela 14ª rodada.

Em contrapartida, o Paderborn 07 terá uma missão complicada fora de casa pela 2. Bundesliga, diante do vice-lider Hamburgo neste sábado (9), às 09h (horário de Brasília), no Volksparkstadion, através da 16ª rodada.