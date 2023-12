Na raça! Hertha Berlim vence Hamburgo nos pênaltis e avança de fase na Pokal

Hertha Berlin e Hamburgo se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (06) em partida válida pelas oitavas de final da DFB Pokal, mais conhecida como Copa da Alemanha. O tempo normal acabou em um 2 a 2 dramático. Reese e Kenny marcaram para o Hertha, enquanto Pherai e Bénes cravaram para o Hamburgo. Na prorrogação, Königsdörffer colocou os visitantes na frente, mas Reese fez mais um e empatou outra vez.

Nos pênaltis, o Hertha venceu por 5 a 3 e avançou às quartas de final da competição.

Primeiro tempo intenso

A primeira etapa do duelo foi bastante equilibrada. Após aqueles primeiros minutos de estudo do adversário, ambas as equipes mostraram parecer ter propostas nem um pouco defensivas, um clássico jogo “lá e cá”. Apesar das estratégias semelhantes, quem se deu melhor primeiro foi o Hertha Berlim, aos 21 minutos, em boa trama pela esquerda, o Reese aproveitou o rebote do próprio chute e empurrou para as redes, abrindo o placar na capital.

Atrás do placar, a força do ataque do Hamburgo teria que ser, e foi, maior ainda. Pacientemente, os visitantes empurravam o Hertha para trás e aos 31, Pherai acertou uma bomba rasteira de fora da área, empatando o confronto e colocando fogo na partida.

O Hamburgo, que de bobo não tem nada, percebeu que os adversários sentiram o gol e continuaram pressionando.

A pressão teve resultado 12 minutos depois do empate, em bate rebate dentro da área, Bénes aproveitou para virar ainda no primeiro tempo. Essa foi a última emoção da primeira metade, uma reação gigantesca da equipe visitante, que foi para o vestiário vencendo por 2 a 1.

No finalzinho!

O cenário da segunda etapa parecia ao de uma partida empatada, mesmo à frente do placar, o Hamburgo não abaixou as linhas e continuou sendo agressivo ao gol de Ernst. Os minutos passados traziam desespero para o Hertha Berlim, que se lançou de vez ao ataque e parou no até então, nome do segundo tempo: Matheo Raab.

Defesas importantes e um verdadeiro milagre em uma cabeçada foram cruciais na partida. Graças a Raab, o segundo tempo chegava ao fim sem gols.

Chegava, não chegou. No último minuto do tempo antes dos acréscimos, Reese trouxe para o meio e de muito longe acertou o cantinho, empatando o duelo no finalzinho. Partiu prorrogação!

Prorrogação

Nos primeiros 15 da prorrogação, os times mostraram um receio ao atacar, evitando se expor muito para não sofrer mais gols. A cautela era evidente comparado ao enredo dos 90 minutos. Contudo, o oportunista Hamburgo conseguiu um golzinho na raça com Königsdörffer, para aparentemente liquidar o confronto e garantir a vaga na próxima fase.

15 minutos são muito longos

O gol sofrido não desequilibrou a equipe do Hertha, que mais uma vez atrás do placar não desistiu e voltou a martelar a meta de Raab. Foi quando mais uma vez, no último minuto, Reese recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para a chegada de J. Kenny, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. Talvez a partida mais emocionante das oitavas de final, fim do tempo extra e tudo será definido nas penalidades.

Pênaltis

As penalidades máximas foram impressionantes, as equipes mostraram muita eficiência nas cobranças, mas como em toda disputa, alguém tem que errar. De herói a vilão, Königsdörffer perdeu para o Hamburgo e a cobrança decisiva sobrou para ele, mais uma vez, Fabian Reese. O melhor jogador da partida não desperdiçou e garantiu a vaga, na raça, no suor, para o Hertha Berlim.

Próximos compromissos

O Hertha volta aos gramados no próximo sábado (09), visitando o KaiserSlauterm. Já o Hamburgo, recebe o Paderborn 07 também no mesmo dia. Ambas as partidas serão válidas pela décima sexta rodada da segunda divisão do campeonato alemão.