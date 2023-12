Tottenham tenta quebrar sina de quatro jogos sem vitória na Premier League

Em péssimo momento na Premier League, o Tottenham agora vai busca de recuperação contra o West Ham nesta quinta-feira (07), através da 15ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Spurs aparecem na quinta colocação com 27 pontos somados. Porém, o clube londrino também precisa do resultado para sonhar com uma vaga na próxima edição da Champions League.

Dessa forma, o Tottenham também tenta com a quebrar com a sina negativa de quatro jogos no Campeonato Inglês. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou acumulou três vitórias e um empate.

No entanto, a última vitória dos Spurs na Premier League foi justamente para o Crystal Palace fora de casa por 2 a 1, pela 10ª rodada, no Selhurst Park Stadium. Desde então, os Lilywhites nunca mais venceram na competição e se distanciaram ainda mais dos líderes.

Além disso, o Tottenham também pode retornar ao G-4 do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o West Ham nesta quinta-feira.

Para conseguir esse objetivo, os Spurs precisam torcer por tropeços de Aston Villa, Newcastle e Manchester United que ainda entram em campo nesta rodada.

Atuando em seus domínios, o Tottenham possui a oitava melhor campanha como mandante no Campeonato Inglês, incluindo quatro vitórias e apenas duas derrotas.

Tottenham terá vários desfalques para enfrentar o West Ham na quinta-feira

Para essa partida, o técnico Ange Postecoglou terá que lidar com os desfalques de Alfie Whiteman, Micky van de Ven, Ashley Phillips, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Ryan Sessegnon, Ivan Perisic, James Maddison, Manor Solomon, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Tottenham aposta muito na boa fase do atacante Son Heung-Min, que é o artilheiro do time londrino na Premier League com nove gols marcados em 14 partidas disputadas até o momento.

Diante do West Ham, os Spurs também devem escalar o sueco Dejan Kulusevski entre os titulares nesta quinta-feira, após marcar o gol de empate nos acréscimos contra o Manchester City por 3 a 3, no último domingo.