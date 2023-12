Newcastle busca se aproximar do G-4 da Premier League na rodada

Embalado por duas vitórias consecutivas nos últimos jogos, o Newcastle entra em campo novamente para mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Everton esta quinta-feira (07), pela 15ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Goodison Park.

Na tabela de classificação da Premier League, os Magpies aparecem na sexta posição com 26 pontos somados. Dessa forma, os alvinegros também buscam alçar voos mais altos para sonhar com uma vaga na próxima edição da Champions League.

Diante do Everton, o Newcastle também pode se aproximar cada vez mais do G-4 do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre os Toffees neta rodada.

No entanto, o time comandado pelo técnico Eddie Howe terá que torcer por tropeços de Aston Villa, Tottenham e Manchester City, que ainda vão entrar em campo nesta rodada.

Além disso, o Newcastle também busca voltar a vencer fora de casa pelo Campeonato Inglês, após três jogos. Durante esse período, o clube alvinegro obteve dois empates e apenas uma derrota.

Porém, o último triunfo dos Magpies na Premier League longe de seus domínios, foi justamente na goleada para o Sheffield United por 8 a 0, através da sexta rodada.

Desde então, o Newcastle nunca mais conseguiu vencer fora de casa pelo Campeonato Inglês e com isso liga o sinal de alerta para não ser ultrapassado na tabela de classificação nos próximos jogos.

Newcastle terá vários problemas para enfrentar o Everton na quinta-feira

Para essa partida, o técnico Eddie Howe terá que lidar com vários desfalques, como nos casos de Nick Pope, Sven Botman, Matt Targett, Dan Burn, Joe Willock, Sean Longstaff, Elliot Anderson, Harvey Barnes, Jacob Murphy e Callum Wilson, que estão no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Newcastle também não vai poder contar com o meio-campista Sandro Tonali, que está suspenso do futebol por oito meses, após ser envolver em escândalo de apostas na última temporada.

Por outro lado, os Magpies apostam muito na boa fase do do atacante Alexander Isak, que é o artilheiro do time na temporada com nove gols anotados.