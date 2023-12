Atlético de Madrid busca manter os 100% como mandante em LaLiga

Após derrota para o Barcelona no último fim de semana, o Atlético de Madrid retorna a campo pelo Campeonato Espanhol e dessa vez para enfrentar o Almería neste domingo (10), através da 16ª rodada, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano.

Na tabela de classificação da LaLiga, os colchoneros ocupam a quarta colocação com 31 pontos somados. Pela competição nacional, o clube madrilenho busca engrenar de vez na temporada para sonhar com o título, que não vem desde a temporada 2020/21.

Dessa forma, o Atlético de Madrid também busca manter os 100% de aproveitamento como mandante nesta atual edição do Campeonato Espanhol.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Diego Simeone conquistou sete vitórias em sete partidas disputadas, com 16 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Além disso, o Atlético de Madrid também pode assumir o terceiro lugar do Campeonato Espanhol, em caso de vitória sobre o Almería neste fim de semana.

No entanto, os colchoneros terão que torcer por um tropeço do arquirrival Barcelona, que ainda entra em campo na rodada contra o vice-líder Girona em casa.

Antes de enfrentar o Almería neste fim de semana, o Atlético de Madrid terá pela frente a Lazio nesta quarta-feira (13), em confronto direto pela liderança do Grupo E da Champions League, às 17h, na capital espanhola.

Atlético de Madrid terá força máxima contra o Almería neste domingo

Para essa partida, o técnico Diego Simone deverá escalar os colchoneros com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste domingo.

Por outro lado, o Atlético de Madrid terá que lidar com apenas três desfalques e tratam-se dos meio-campistas Thomas Lemar e Pablo Barrios e do atacante Vitolo, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os colchoneros também correm o risco de perder o zagueiro Mario Hermoso que está pendurado com quatro cartões amarelos. Caso que seja advertido contra o Almería, o defensor também não enfrentará o Athletic Bilbao na próxima rodada do Campeonato Espanhol.